Izum Amira Mujezina: Parlamentarci obećali podržati telefonski sistem glasanja za slijepe osobe

I ove godine slijepe osobe u BiH su Međunarodni dan bijelog štapa dočekale u nezadovoljvajućem položaju. Mnogi njihovi problemi koji bi im omogućili ravnopravan položaj u društvu nisu riješeni. Većinom se sami bore za bolje sutra i ostvarivanje većih prava.

Amir Mujezin, jedan od boraca za prava slijepih i slabovidnih osoba, kazao je kako je diskriminacija i dalje prisutna kada je riječ o obrazovanju, zapošljavanju u institucijama, kretanju ovih osoba i samostalnom glasanju (...), ali se nadaju najboljem.Nakon što je na našem portalu predstavio projekt za samostalno glasanje svih invalidnih osoba koje nisu u mogućnosti doći do biračkog mjesta, naišao je na pozitivne kritike. Razgovarao je s političarima i predstavnicima klubova u parlamentima, koji su dali obećanje da će za ovakav vid glasanja podići svoju ruku kada dođe vrijeme za to."Sada čekamo na formiranje interresorne radne grupe Centralne izborne komisije BiH kako bi predstavili ovaj sistem. Zvaničnici ove institucije imaju dobro mišljenje jer su za sistem saznali iz medija. Predstavnici klubova iz parlamenta su kazali kako CIKBiH ovaj sistem može staviti kao prijedlog i proslijediti na usvajanje. Slijepim osobama, ali i drugim osobama s invaliditetom bi mnogo značilo kada bi glasali samostalno, a ne da to drugi rade za njih kao do sada", kazao je Mujezin za Klix.ba.Dobio je podršku i nevladinog sektora. Krajem ovog mjeseca sistem će predstaviti Koaliciji "Pod lupom" i CCI-ju koji su pokazali interesovanje za ovaj problem osoba s invaliditetom.Mujezin je završio i primjer koverte vaučera, u kojoj bi se nalazio kod, potpuno zaštićen, koji bi osobe koje glasaju putem telefonskog sistema unijele nakon što ga otvore. Koverte su potpuno zaštićene."Koverte su rađene posebnim mašinama i nemoguće je odlijepiti ih i zalijepiti, a da se ne primijeti. Prilikom preuzimanja koverte s kodom, osoba bi se potpisala i stavila otisak prsta. U koverti bi došlo i uputstvo za korištenje, broj telefona na koji se poziva te kod od 16 cifara koji se ukucava", kazao je Mujezin.Kod je maksimalno zaštićen i osim birača ima ga samo CIK. Slijepe osobe će ga dobiti na Brajevom pismu. Kada okrenete broj koji vas spaja na centralu sistema, slijede glasovne upute. Procedura je vrlo jednostavna i sve radnje se vrše putem brojeva te rešetke i zvjezdice na telefonu. Proces glasanja traje između 2,5 i 7 minuta, a cijeli sistem bi državu koštao svega 5 KM po glasaču, dok bi u narednim izbornim ciklusima cijena bila sve niža.Mujezin je ovaj sistem nazvao "Sistem telefonskog glasanja 2018" s nadom da će slijepe i slabovidne osobe na općim izborima koji se održavaju sljedeće godine, moći samostalno glasati."Pozivam vlasti svih nivoa da nam omoguće kvalitetniji život koji se tiče obrazovanja, zapošljavanja i kretanja, ali i da glasamo bez ičije pomoći, samostalno", rekao je Mujezin.U BiH živi više od 5.000 slijepih i slabovidnih osoba.