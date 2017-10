Izricanje presude za ratni zločin u Prijedoru 9. oktobra

Sud BiH (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Sud Bosne i Hercegovine u petak, 9. oktobra, izreći će prvostepenu presudu Milanu Gavriloviću, bivšem pripadniku Stanice javne bezbjednosti (SJB) Prijedor, optuženom za zločin protiv čovječnosti počinjen u tom gradu.

Gavrilovića je Tužilaštvo BiH optužilo za nečovječno postupanje prema bošnjačkim civilima koji su transportovani iz logora “Omarska” na “Manjaču” u ljeto 1992. godine.



Iznošenje završne riječi odbrane Saše Savinovića, optuženog za ratni zločin u Mostaru, zakazano je za ponedjeljak, 2. oktobra. Savinoviću se na teret stavlja da je od maja do kraja 1993., kao pripadnik Antiterorističke grupe “Kažnjenička bojna – Benko Penavić” Hrvatskog vijeća obrane (HVO), učestvovao u ubistvima i prisilnom preseljenju civilnog bošnjačkog stanovništva na području Mostara.



Isti dan zakazano je iznošenje završne riječi odbrane optuženog Žarka Vukovića, kojem se na teret stavlja ratni zločin počinjen od maja do sredine augusta 1992. da je više puta silovao žensku osobu u njenoj kući na području Foče.



Prema optužnici, Vuković je silovao A-1, a isto su uradile i još dvije osobe koje su došle s njim.



U srijedu, 4. oktobra, odbrana Mustafe Đelilovića će početi s iznošenjem završnih riječi. On je, zajedno s Fadilom Čovićem, Mirsadom Šabićem, Nezirom Kazićem, Bećirom Hujićem, Šerifom Mešanovićem, Halidom Čovićem te Nerminom Kalemberom, optužen za zločine počinjene nad zatočenicima u logoru “Silos”, kasarni “Krupa” i Osnovnoj školi “9. maj” (općina Hadžići).



Tužilaštvo BiH će u petak, 6. oktobra, iznijeti završnu riječ na suđenju Edhemu Žiliću, optuženom da je činio, naredio, omogućio i nije spriječio nečovječna postupanja prema zatvorenicima hrvatske i srpske nacionalnosti u zatočeničkom objektu sportske dvorane “Musala” u Konjicu.



Prema optužnici, Žilić je bio pripadnik ABiH i vršilac dužnosti upravnika u “Musali”. Na teret mu se stavlja da je od maja do kraja oktobra 1993. omogućio stražarima da zlostavljaju i siluju zatvorenike.



Iduće sedmice nastavljaju se suđenja za zločine počinjene u Vogošći, Mostaru, Srebrenici, Zvorniku, Bužimu, Kotor-Varoši, Trnovu, Goraždu, Orašju, Doboju, Bosanskom Novom, Zavidovićima, Janji, Rogatici, Sarajevu, Čapljini, Derventi, Brčkom te Konjicu, javlja BIRN BiH.