Izlagače iz različitih krajeva BIH privukla je već tradicionalna manifestacija simboličnog naziva "Zdrava hrana iz Ustikoline" koju je Udruženje poljoprivrednih proizvođača Foča – Ustikolina po 13. put organizovali na platou Doma kulture u općini Foča u FBiH.

Povrće i različite prerađevine od povrća i voća, žitarice, mliječne i pčelinje proizvode te šumske plodove brojnim posjetiocima predstavili su izlagači iz Foče, Mostara, Visokog i Sarajeva.



"Ova izložba je postala brend u ovom dijelu naše zemlje, poljoprivredni proizvođači dolaze sa zadovoljstvom, a zadovoljni su i oni koji ovdje mogu kupiti nešto domaće. Mi na ovaj način želimo skrenuti pažnju na značaj poljoprivredne proizvodnje i potrebu da se proizvođačima zdrave hrane posveti više pažnje. To je naša šansa i za zapošljavanje", izjavio je za Klix.ba Sulejman Dreca, predsjednik udruženja.



Rasema Iković iz Pilipovića kod Ustikoline kaže da je poljoprivredna proizvodnja tradicija u njenoj porodici. Na 30 dunuma zemlje Rasema uspije proizvesti značajne količine poljoprivrednih proizvoda, ali ističe da bi lakše bilo kada bi imala i plastenik.



"Na imanju radim od djetinjstva. Sve je domaće, čisto i zdravo i to se danas najviše traži. Bilo bi mnogo lakše kad bi mogli dobiti plastenik", ističe Rasema čiji su specijalitet slatko od guljenih šljiva svjevremeno probali i u Italiji.



I za Slavojku Marić iz Ustikoline poljoprivreda je jedini izvor prihoda, a u proizvodnji učestvuje svih sedam članova njene porodice.



"Ovakve izložbe su nam potrebne da pokažemo šta smo sve proizveli, da to ponudimo kupcima, da se čuje za nas", ističe Slavojka , dodajući da najviše proizvode bijeli mrs.



Većini izlagača ipak je najveći problem nedostatak mehanizacije te slabi poticaji poljoprivrednoj proizvodnji.



Hasan Džomba koji, između ostalog, uzgaja i tikve, među kojima je i ona koja teži više od 90 kilograma, kaže da su proizvodi iz Ustikoline prepoznatljivi i traženi jer su zdravi i domaći.



"Još da imamo mehanizaciju bilo bi nam mnogo lakše. Poljoprivredna proizvodnja još nije podržana kako treba, a ja moram raditi jer mi je penzija 320 KM. Političari najčešće daju donacije onima koji se i ne bave poljoprivredom", ističe Hasan Džomba.