Izgubljeni u prijevodu: BiH nema bezvizni režim s UAE jer Sporazum o ukidanju viza nije preveden na arapski

Foto: Arhiv/Klix.ba

Dok državljani Ujedinjenih Arapskih Emirata nesmetano i u sve većem broju dolaze u Bosnu i Hercegovinu, bh. državljani nemaju mogućnost putovanja u arapske zemlje bez viza, čak ni nosioci diplomatskih i službenih pasoša. Pregovori o ukidanju viza traju već pet godina, a problem je, vjerovali ili ne, u prijevodu.

Dok državljani Ujedinjenih Arapskih Emirata nesmetano i u sve većem broju dolaze u Bosnu i Hercegovinu, bh. državljani nemaju mogućnost putovanja u arapske zemlje bez viza, čak ni nosioci diplomatskih i službenih pasoša. Pregovori o ukidanju viza traju već pet godina, a problem je, vjerovali ili ne, u prijevodu.

"Aktivnosti na zaključenju sporazuma o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih Arapskih Emirata traju od 2013. godine i usaglašen je tekst sporazuma na engleskom jeziku između dviju strana. Emiratska strana je ostala dužna da prevede tekst na arapski jezik kako bi sve jezičke verzije bile istovremeno potpisane", kazali su nam iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.



Da arapska strana požuri s prijevodom pritisak vrši Ambasada Bosne i Hercegovine u Abu Dabiju koja je, ističu iz ministarstva, u prethodne dvije godine obavila nekoliko sastanaka u Ministrastvu vanjskih poslova i međunarodne saradnje UAE kako bi urgirala da emiratska strana okonča internu proceduru za zaključenje ovog sporazuma, odnosno dostavi arapsku verziju teksta. Dodaju da Ambasada koristi svaku priliku da u međusobnim kontaktima s diplomatama obje zemlje ukaže na potrebu i prednosti što bržeg ukidanja viza. Da razbiju tvrdi arapski orah nisu uspjeli ni Zlatko Lagumdžija niti Igor Crnadak.



"Ovaj sporazum je bio i tema razgovora prilikom posjete ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnadka Ujedinjenim Arapskim Emiratima u oktobru 2016. godine, kao i prilikom posjete bivšeg ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumdžije UAE tokom 2015. godine. Takođe, ministar vanjskih poslova BiH je u septembru ove godine u Sarajevu razgovarao s ambasadorom UAE za Bosnu i Hercegovinu i tom prilikom su dogovorili da će u najskorije vrijeme okončati aktivnosti vezano za njegovo zaključenje", navode iz Ministarstva.



Oni koji dobiju vizu za odlazak ne smiju upravljati motornim vozilom jer bh. vozačke dozvole nisu priznate u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. I to je u procesu.



"Ambasada BiH je 4. maja 2015. godine dostavila UAE inicijativu za recipročno priznavanje vozačkih dozvola između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ambasada je tim povodom tokom 2016. i 2017. godine obavila više sastanaka s obje strane i nekoliko puta pismeno urgirala da dobije odgovor. Inicijativa je proslijeđena Ministarstvu unutrašnjih poslova UAE kao nadležnom organu, a koje se do sada nije očitovalo po ovom pitanju", rekli su nam iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.



Ističu da je Ambasada BiH u Abu Dabiju preduzela sve što je u njenoj nadležnosti, ali to očito nije bilo dovoljno da bh. građani u UAE imaju isti status kao što Arapi imaju u BiH. Možda interes u ovom slučaju jednostavno nije obostran pa smo se zbog tih hladnih signala iz UAE odlučili okrenuti Japanu, dok smo ranije vidjeli interes u Kubi, Brazilu, Malti, Gruziji i drugim zemljama koje ministar vanjskih poslova Igor Crnadak posjećuje.