Izetbegović: Radončić je irelevantan, ne mogu mi on i Suljagić držati lekcije

Na konferenciji za medije nakon odluke Haškog tribunala da odbaci zahtjev za reviziju presude Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH je kazao da mu određeni politički lideri ili neki bivši političari ne mogu držati nikakve lekcije.

Neposredno nakon objavljivanja informacije da je Haški tribunal odbacio zahtjev za reviziju presude protiv Srbije za agresiju i genocid, brojni političari su kritikovali Izetbegovića zbog "krive procjene", pozivajući ga da podnese ostavku.



"Što se tiče gospodina Izetbegovića, što nas je na onom skupu uvjeravao da ima sve pravne argumente bošnjačka strana i njegov tim, očekujem da obrazloži Bošnjacima i žrtvama zašto je imao pogrešnu procjenu i o tome izvuče zaključak o svojoj ličnoj političkoj poziciji", kazao je Radončić.



S druge strane direktor Političkog vijeća "Građanskog saveza" Emir Suljagić kazao je da direktnu krivicu za odbijanje zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije snosi član Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović, pozivajući ga da podnese ostavku.



"Radončić je irelevantan, on i njegovi stavovi. On i Suljagić meni ne mogu držati lekcije. Očekivalo se da će se oni okrenuti protiv mene (opozicija). Mnogi su me podržavali u presudi jer se boje bošnjačkog naroda", poručio je Izetbegović.



Kratko je prokomentarisao i dosadašnje stavove člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragana Čovića, poručivši da ako nije mogao podržati njega i zahtjev za reviziju, mogao je podržati i stajati uz hrvatski korpus naroda koji je prošao slične patnje kao i Bošnjaci.