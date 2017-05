Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović prisustvovao je obilježavanju 25. godišnjice formiranja Odreda policije za specijalne namjene "Lasta" upriličenom večeras u Sarajevu, gdje se prisutnima obratio prigodnim govorom, podsjetivši da je prošlo već 25 godina "otkako su svoj ratni put započele sarajevske Laste".

Taj put je, istakao je, bio motiviran odbranom prava na život, na slobodu, na jednakost svih građana BiH.



Izetbegović se prisetio događaja iz tog vremena, koji mu se, kako je rekao, urezao u pamćenje. Tada je njegov otac, nekadašnji vrhovni komandant Oružanih snaga Republike BiH Alija Izetbegović, predao ratnu zastavu komandantu jedinice Rusmiru Mrkoviću, dvije godine po osnivanju jedinice Laste, 1994. godine.



"I danas odzvanjaju Alijine riječi, jasne kao da su jutros izrečene. U njima je bilo i očinske brige i ratničkog ponosa, jer su pred njim uistinu stajali najbolji sinovi naše agresijom pogođene domovine", kazao je Član Predsjedništva BiH, navodeći očeve riječi koji je pripadnicima "Laste" kazao da sa ponosom mogu reći da su "u tim istovremeno teškim i slavnim danima bili sa svojim narodom".



Član Predsjedništva također je podsjetio na riječi američkog diplomate, najpoznatijeg kao tvorca Dejtonskog sporazuma Richarda Holbrookea, koji je za vrhovnog komandanta Aliju Izetbegovića kazao "da nije bilo Alije Izetbegovića, ne bi bilo Bosne i Hercegovine".



"Ja bih danas bio precizniji, dopunio bih Holbrookovu izjavu - da nije bilo hrabrih momaka kao što ste vi i jedinica kao "Lasta" koji su pratili političku mudrost i procjenu Alije Izetbegovića, da nije bilo tog spoja mladosti i starosti, pameti i hrabrosti, ne bi bilo Bosne i Hercegovine", poručio je pripadnicima poznate sarajevske jedinice.



Međutim, napomenuo je da sada, 20 godina poslije, živimo u vremenu teških političkih i ekonomskih reformi neophodnih na putu ka Evropskoj uniji te da se nekada učini da u toj političkoj svakodnevnici blijede slike ratne prošlosti i trenuci kao što je susret vrhovnog komandanta i njegove elitne jedinice.



"Ali nećemo se umoriti, budite uvjereni, nećemo pristati na zaborav. Zbog svakoga od 56 pripadnika "Laste" koji se nisu vratili u svoje gnijezdo, svojim porodicama. Umorit će se protivnici BiH, mi se nećemo umoriti, to je moja poruka Vama danas. Mi nemamo pravo na umor, na zaborav, na popustljivost koja može voditi relativizaciji istine o našoj borbi", kazao je Izetbegović.



Za jedinicu "Lasta" rekao je da je slika BiH i cjelokupne Armije BiH, sastavljene od svih patriota BiH, bez obzira na njihovu vjersku ili nacionalnu pripadnost.



"Imena Saše Petrovića, Tonija Badrova, Slavke Andžića, Darke Polunića svjedoče i svjedočit će i ubuduće koliko je to okupljanje bilo iskreno i spontano. U ime tih zlatnih momaka koji su u presudnim trenucima razdjelnice između opstanka ili nestanka položili živote za svoju domovinu, ne možemo i nećemo dozvoliti da sjećanje na njihovu žrtvu i hrabrost izblijedi, da generacije koje stasavaju pomisle kako su blagodati mira i slobode koje oni danas imaju i uživaju olako stečeni i naslijeđeni", istakao je.



Stoga ćemo, kako je kazao, u svim budućim naporima koji nas očekuju, snagu izvlačiti iz sjećanja na heroje BiH koji moraju biti utkani u svaki detalj i svaki korak naprijed, uz svijest o tome da promjenu i prevagu u historijskim događajima uvijek donose male grupe hrabrih ljudi.



Na kraju obraćanja podsjetio je na suštinu ratnog puta sarajevske jedinice, potcrtavši da je to bila jedinica bez ijedne mrlje i sumnje u bilo kakav zločin ili nevojničko ponašanje.



"Tu leži osnovna razlika između vas i neprijatelja. Oni su htjeli jednonacionalnost i jednoumlje, a Vi ste izborili demokratiju i multietničnost, mogućnost da ljudi različitih vjera i nacija i dalje žive zajedno", kazao je Izetbegović te pripadnicima Odreda policije za specijalne namjene "Lasta" čestitao jubilej, uz želje da BiH u skoroj budućnosti postane država za koju su se borili, navodi se u saopćenju iz Predsjedništva BiH.