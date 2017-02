Izetbegović nakon sjednice: Radmanović i Ivanić nikada nisu pokušali osporiti Softićev legitimitet

Nakon napuštanja vanredne sjednice Predsjedništva BiH o reviziji presude po tužbi BiH protiv Srbije, medijima se nakon Mladena Ivanića obratio i član Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović.

Izetbegović je rekao da agent BiH Sakib Softić ima legitimitet da zastupa BiH pred Međunarodnim sudom u Hagu. On je kazao da je danas Ivanić odbio definisati tačku o mandatu Sakiba Softića, zbog čega je napustio sjednicu.Rekao je da nije tačno da je bošnjačka politika pokrenula reviziju jer je revizija presude dio dugogodišnjeg procesa. Dodao je da se od bošnjačkih predstavnika očekivalo da se uključe u zaustavljanje pokretanja revizija, na što Bošnjaci nisu pristali.Istakao je da su krizu izazvali oni koji su izvršili agresiju, počinili zločine, odlikovali zločince i nazivali studentske domove njihovima imenima. Kako kaže, nije mu jasno kako neko može porediti današnju vlast Srbije s režimom Slobodana Miloševića.Pozvao je predstavnike Saveza za promjene da ne izlaze iz vlasti na državnom nivou, a da će on nastaviti tražiti istinu i pravdu. Istakao je da on radi u skladu s Ustavom BiH i Poslovnikom o radu Predsjedništva BiH.On je rekao da kriza počinje tamo gdje njega pokušavaju zaustaviti ili optužiti jer se obraća sudovima poput Ustavnog suda ili Međunarodnog suda u Hagu.Izetbegović je kazao da ni Nebojša Radmanović, a ni Mladen Ivanić nisu tražili oduzimanje legitimiteta Sakibu Softiću. On je rekao da će o Softićevom legitimitetu odlučiti Međunarodni sud u Hagu.Što se tiče rada Predsjedništva BiH, on je kazao da ga ništa ne plaši i da on neće izazivati krize, ali da se samo na istini mogu graditi dobri odnosi.On je kazao da pokretanje revizije nema nikakve veze s njegovom popularnošću i da je glavni cilj pokretanja revizije utvrđivanje istine.Podsjećamo, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić sazvao je vanrednu sjednicu kolektivnih šefova države sa samo jednom tačkom dnevnog reda: "Pоdnоšеnjе zаhtјеvа zа rеviziјu prеsudе Меđunаrоdnоm sudu prаvdе u Hаgu u slučајu Bоsnе i Hеrcеgоvinе prоtiv Srbiје".Sjednica je prekinuta nakon što je Izetbegović odbio da se izjasni o tome treba li BiH pokretati zahtjev za reviziju. Ubrzo nakon njega sjednicu je napustio i član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović.Agent BiH pred Меđunаrоdnim sudom prаvdе u Hаgu Sakib Softić danas je predao zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije.