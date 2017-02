Izetbegović: Ivanić nije ovlašten da komunicira s Međunarodnim sudom pravde

Povodom jučerašnje izjave predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića da ima namjeru napisati novo pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu, kojim tu instituciju obavještava da odluka o pokretanju revizije nije odluka Bosne i Hercegovine, član Predsjedništva Bakir Izetbegović ističe da prema Ustavu BiH i Poslovniku o radu Predsjedništva BiH, predsjedavajući nema pravo da u ime Predsjedništva BiH obavlja usmenu ili pisanu komunikaciju s Međunarodnim sudom pravde u Hagu ukoliko za tu komunikaciju nije ovlašten odlukom Predsjedništva.

Foto: Arhiv/Klix.ba

"Predsjedništvo BiH niti jednom svojom odlukom nije ovlastilo Mladena Ivanića da obavlja bilo kakvu komunikaciju s Međunarodnim sudom pravde, odnosno nije ga ovlastilo da uputi bilo kakvo pismo Međunarodnom sudu pravde.



Svako pismo Ivanića Međunarodnom sudu pravde, za čije upućivanje on nije ovlašten odlukom Predsjedništva BiH, ne predstavlja niti može predstavljati službeni stav Predsjedništva BiH, već isključivo lični stav Mladena Ivanića.



"Ukoliko Ivanić Međunarodnom sudu pravde u ime Predsjedništva BiH ili u svojstvu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH uputi pismo, za čije upućivanje nije ovlašten odlukom Predsjedništva BiH, takav postupak Ivanića predstavljat će neustavno i vaninstitucionalno djelovanje, odnosno direktno kršenje Ustava BiH i Poslovnika o radu Predsjedništva BiH i zloupotrebu položaja predsjedavajućeg Predsjedništva BiH", upozorava Izetbegović.



U saopćenju za javnost člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića navodi se da Ministarstvo vanjskih poslova BiH i Ambasada BiH u Hagu ne smiju Međunarodnom sudu pravde dostavljati bilo kakva pisma Ivanića za čije upućivanje on nije ovlašten odlukom Predsjedništva BiH, jer bi to predstavljalo zloupotrebu ovih dviju institucija BiH u svrhu davanja zvaničnog državnog karaktera Ivanićevim pismima koja nisu i ne predstavljaju zvanični stav države Bosne i Hercegovine.