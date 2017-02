Iz Haga Izetbegoviću, Ivaniću i Čoviću stigla diplomatska pošta

Foto: Arhiv/Klix.ba

Međunarodni sud pravde uputio je na zasebne adrese trojice članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine kuvertirana pisma o čijem sadržaju se za sada može samo pretpostaviti, piše današnji "Večernji list".

Ako se ispostavi da je u pitanju zahtjev za očitovanje članova Predsjedništva - Mladena Ivanića, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića o zahtjevu za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid, upozorava se u tekstu, bit će to neviđen pritisak na instituciju države.



"Ovom neuobičajenom praksom zasebnog obraćanja članovima Predsjedništva, Međunarodni sud pravde napravio je presedan koji bi, valjda, trebao prisiliti članove Predsjedništva da se očituju, odnosno 'glasaju' o pitanju koje očito izaziva unutrašnje prijepore. Predsjedništvo BiH je proteklih dana pokušalo održati sjednicu na kojoj bi razmotrili i očitovali se o ovom pitanju, ali nakon konsultacija ispostavilo se da dogovora nema pa je zakazanu sjednicu prvo napustio Bakir Izetbegović, a potom i Dragan Čović", navodi "Večernji list".



U članku se podsjeća da se unatoč ovakvom raspletu i očito različitim stavovima članova Predsjedništva BiH, ni ovaj put nije dogodilo preglasavanje unutar te institucije.



"Čak i u ovako složenoj situaciji očuvano je načelo donošenja isključivo usuglašenih odluka u Predsjedništvu BiH koje bi moglo biti narušeno ako se pokaže tačnim da Međunarodni sud pravde u svojim pismima od trojice članova bh. Predsjedništva traži očitovanje. To je svojevrsno zakazivanje sjednice Predsjedništva. Takva vrsta pritiska na najvišu instituciju vlasti u BiH do sada nije viđena", piše "Večernji list".