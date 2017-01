Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić danas je posjetio Mostar kako bi od Koordinacionog tijela zajednica Srba u Mostaru primio povelju "Atanasija Šola" za doprinos u rješavanju problema građana srpske nacionalnosti u ovom gradu. Ivanić je tom prilikom komentarisao mogućnost revizije tužbe BiH protiv Srbije rekavši da ona nema nikakve šanse.

"Tužbu pokušavaju pripremiti Bošnjaci, a ne Bosna i Hercegovina. Dva člana Predsjedništva su jasno rekla da su protiv, a jedan pokazuje da je za. Jasno je da ta tužba nema legitimitet BiH i mislim da ona nema nikakvih šansi da prođe. Da bi se revizija prihvatila mora se pojaviti neka nova činjenica koja ne smije biti starija od šest mjeseci, a to se nije desilo. Ta tužba ne može uspjeti, a proizvest će ogromne probleme i dalje podjele u BiH jer partije iz Saveza za promjene, u slučaju tužbe, ne vide nikakav smisao u ostanku u Vijeću ministara BiH. Mislim da ljudi nisu ni svjesni koliko je stanje ozbiljno", kazao je Ivanić.



Kada je riječ o Mostaru, predsjedavajući Predsjedništva BiH je istakao da nijedno rješenje ne može biti adekvatno bez definisanja pozicije Srba.



"Grad Mostar ne može biti kompletan bez afirmacije Srba i uporno na tome insistiram. To je korisno i za Srbe koji hoće da se vrate, ali i za Hrvate i Bošnjake koji od Mostara žele napraviti normalan grad. Nismo ništa doveli do kraja, došli smo do nekih rješenja o načinu izbora koji bi bio prihvatljiv i nadam se da ćemo imati priliku uskoro govoriti o izbornom zakonu te da će SDA i HDZ riješiti probleme", rekao je Ivanić.



S Koordinacionim tijelom zajednice Srba razgovarao je o problemima Srba u ovom dijelu BiH, nezaposlenosti, dilemama o povratku, kao i o potencijalnim problemima vezanim za trasu Koridora 5C kojoj se povratnici protive.



"Mi Srbi povratnici najozbiljnije razmišljamo o ponovnom odlasku nakon 19 godina ukoliko ova potencijalna trasa prođe. Koridor 5C je veći od autoceste, ugrozio bi obradivo zemljište, ekonomiju, ekologiju i turizam. Stručnjaci su rekli da bi ova trasa bila poražavajuća i nepopravljiva, a koštat će više od 200 miliona KM", kazao je predstavnik neformalne grupe građana Vujadin Berberović.



Mladen Ivanić je prvi dobitnik povelje "Atanasija Šola" koja se dodjeljuje osobama koje su dale doprinos u rješavanju problema Srba u Mostaru.