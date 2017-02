Ivanić: Treba nam hladna glava, SDA je napravila paralelne strukture u BiH

Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić danas je u Banjoj Luci iznio niz svojih zaključaka, a povodom pokretanja revizije presude protiv Srbije pri Međunarodnom sudu pravde u Hagu.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ivanić je na konferenciji za medije objasnio svoj stav i iznio pet tačaka zbog kojih, kako tvrdi, treba poslati jasnu poruku u ime predstavnika Republike Srpske a kojom se poziva na odbranu dejtonske Bosne i Hercegovine.



"Kriza u BiH je počela otkazivanjem posjete Tomislava Nikolića zbog Nasera Orića, nastavak krize se desio napadom na Aleksandra Vučića u Srebrenici, produžilo se odlukom oko Dana RS-a, nastavilo se sa privođenjem i saslušanjem ključnih osoba iz RS, a završilo se revizijom presude. Jasno je da je politika SDA trajna proizvodnja krize u BiH i ljudi koji vode tu stranku se sa tim moraju suočiti", rekao je Ivanić.



On je ukazao na, kako tvrdi, vaninstitucionalno djelovanje kroz zaobilaženje zvaničnih institucija BiH, istakavši kako je do sada izbjegavao sjednicu Predsjedništva po tom pitanju kako reviziji ne bi dao legitimitet. Također, nije odbacio mogućnost održavanja sjednice "ako ga se uvjeri u korist takve sjednice".



"Postoje paralelne strukture u BiH koje je napravila SDA. Paralelizam je najveći udar na dejtonsku BiH - poistovjećivanje BiH samo sa jednim narodom je vraćanje na predratne teme. Tu je i odustajanje od konsenzusa kao načina donošenja odluka. Taj dogovor je prekršio Izetbegović i to su ozbiljne političke implikacije", rekao je Ivanić.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH je kazao da je revizija presude ogolila jedan politički koncept u BiH istakavši kako je ipak potrebna "hladna glava".



"Treba nam hladna glava i ja je imam, ali trebamo reagovati. Moj je prijedlog da partijski klubovi iz RS-a zatraže vanrednu sjednicu u Parlamentu BiH. Ja ću napisati novo pismo međunarodnom sudu u Hagu kako bih objasnio da ovo nije odluka BiH već odluka jednog dijela jednog naroda. Obratiću se i zemljama članicama PIC-a i jasno ih upozoriti da je ovo najveći izazov nakon Dejtona", objasnio je Ivanić.



On je podcrtao kako je njegov stav da predstavnici RS-a trebaju da ostanu u Sarajevu, ali da zbog "paralelizma SDA misli da održavanje sjednica treba odgoditi dok se sve ne vrati u institucije BiH".



"Ovo treba gledati kao na odbranu dejtonske BiH. Ovakvo kršenje koncepta BiH je nedopustivo. Ovo sa žrtvama rata nema nikakve veze, ovo je nametanje svog koncepta BiH u andi da će MZ to progutati, a mislim da neće jer lideri Bošnjaka nemaju podršku MZ-a", zaključio je predsjedavajući Predsjadništva.