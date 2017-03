Ivanić sazvao konsultacije: Danas ističe rok za odgovor na pisma Međunarodnog suda u Hagu

Izetbegović, Čović i Ivanić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Članovi Predsjedništva BiH trebali bi danas održati neformalne konsultacije u povodu pisama koja su stigla iz Međunarodnog suda pravde u Hagu, a u kojima se traži pojašnjenje o statusu agenta BiH Sakiba Softića. Rok za odgovor na pisma koja su upućena članovima Predsjedništva BiH ističe danas.

Članovi Predsjedništva BiH trebali bi danas održati neformalne konsultacije u povodu pisama koja su stigla iz Međunarodnog suda pravde u Hagu, a u kojima se traži pojašnjenje o statusu agenta BiH Sakiba Softića. Rok za odgovor na pisma koja su upućena članovima Predsjedništva BiH ističe danas.

Konsultacije je sazvao predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić koji je medijima izjavio da od sjednice ne očekuje ništa posebno.



"Ja imam svoj stav, član Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović ima svoj, a član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović nešto između", rekao je Ivanić.



Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović kazao je da će razmisliti hoće li doći na konsultacije te da nije optimista da bi na konsultacijama moglo doći do usaglašenog zajedničkog odgovora Sudu pravde u Hagu.



"Čović je i dalje stava da neće da preglasava, ali to će morati učiniti. Јa neću glasati protiv prethodne odluke Predsjedništva iz 2002. godine, a to je da je Sakib Softić agent BiH", rekao je Izetbegović.



Član Predsjedništva BiH Dragan Čović kazao je na nedavnom druženju s novinarima kako nema namjeru odustati od donošenja odluke koncenzusom odbijajući odgovoriti na pitanje kako će se on izjasniti.



Međunarodni sud u Hagu 24. februara je uputio pismo trojici članova Predsjedništva BiH u kojima traži pojašnjenje u vezi statusa agenta u postupku revizije presude po tužbi BiH protiv Srbije Sakiba Softića.



Suština pisma upućenog na adresu trojice članova Predsjedništva je pojašnjenje statusa Sakiba Softića, zbog konfuzije koja je nastala nakon što je u julu prošle godine Mladen Ivanić pisao sudu u Hagu i osporavao legitimitet Softića da zastupa BiH u postupku revizije presude. Članovi Predsjedništva BiH imaju rok do 2. marta do 18 sati da se izjasne o statusu Softića.