Ivanić: Otkazao sam redovnu i zakazao vanrednu sjednicu Predsjedništva BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić je rekao da je otkazao zakazanu redovnu sjednicu Predsjedništva BiH te sazvao vanrednu sjednicu Predsjedništva koju kao predsjedavajući ima pravo sazvati.

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

"To je posljednji pokušaj da se stvari vrate u legalne institucije i da se izbjegnu paralelizmi", rekao je Ivanić.



Dodao je kako je na njegovim kolegama da odluče da li će doći na tu sjednicu i kako će se na njoj ponašati, rekavši da će ključno pitanje biti da li je BiH za reviziju presude.



Ivanić kaže da se revizijom presude neće baviti, ali da hoće stvarima koje su se otkrile, a to su paralelizmi.



Ponovio je da unutar institucija BiH postoji jedna "paralelna struktura" okupljena oko Izetbegovića, koja je privatizirala bh. institucije.



Ivanić je problematizirao činjenicu da je ambasadorica Mirsada Čolaković odbila proslijediti pismo ministra Igora Crnadka.



"Zamislite da ja srpskim ambasadorima kažem da ne smiju proslijediti nijedno pismo dok im ja ne odobrim. A ne kažem da to neću učiniti", rekao je Ivanić.



Prema njegovom mišljenju, bilo bi poštenije da je Izetbegović rekao da BiH nema stav o reviziji presude te da je on kao bošnjački član Predsjedništva iskoristio neku činjenicu vezanu za bh. agenta i preko njega pokušao pokrenuti proces revizije.



Ivanić je rekao da njega niko neće disciplinirati i kontrolirati te da će on nastaviti komunikaciju s Međunarodnim sudom pravde.



Rekao je i da je zamolio da posebna sjednica NSRS bude odgođena do održavanja vanredne sjednice Predsjedništva BiH.



Mladen Bosić, jedan od čelnih ljudi SDS-a, rekao je da postoji mogućnost da se trenutna kriza probudi te da bi to mnogi željeli, dok sve ostalo BiH vodi u neizvjesnu budućnost.