Ivanić: OHR će morati otići iz BiH ako želimo ući u Evropsku uniju

Mladen Ivanić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je na konferenciji za medije kako mu je iz Brisela rečeno da će OHR i strani faktori u institucijama BiH morati otići ukoliko naša zemlja želi ući u Evropsku uniju.

Ivanić se osvrnuo i na nedavno imenovanje stranog sudije u Ustavnom sudu BiH ističući kako je taj sudija imenovan bez saglasnosti Predsjedništva BiH. Svima onima koji prave velike priče od ovoga poručio je da je 2011. godine član Predsjedništva BiH iz reda SNSD-a dao saglasnost za imenovanje Margarite Nikolovske za sutkinju Ustavnog suda BiH. Istakao je da su u to vrijeme ukinuti himna i grb entiteta Republika Srpska.



On je prokomentarisao i izvještaje javnog servisa kojem je poručio da pozovu prave stručnjake za ustavno pravo kada govore o toj temi.



"Jedino što sam mogao uraditi jeste da Predsjedništvo BiH ne da legitimitet i mi nismo dali, to je samostalna odluka međunarodnih institucija", kazao je Ivanić.



Na pitanje novinara šta smatra najpozitivnijom odlukom u 2016. godini, Ivanić je kazao da je to prihvatanje kandidature, iako ta odluka nije donesena s naše strane. Od domaćih događaja istakao je veliki skup ministara vanjskih poslova u Banjoj Luci.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH prokomentarisao je turbulencije unutar SDA pri tome odgovarajući i na pitanje da li će to utjecati na uvođenje SNSD-a u državnu vlast.



Istakao je da to nema nikakve veze s SNSD-om jer kriza nije u dijelu koji dolazi iz RS-a te da bi uključivanjem SNSD-a parlamentarna većina bila manja.



Kako kaže, to su unutrašnji odnosi ne samo u SDA, već u FBiH. On je kazao da s obzirom na politički raspored ne vidi mogućnost da se u FBiH napravi druga koalicija.



Ivanić je upitan i o domaćim zvaničnicima koji će prisustvovati inaguraciji novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je kazao da nije pratio ko je pozvan i da mu to nije značajno.



Istakao je da BiH odavno nije tema SAD-a i da zbog toga ne očekuje nikakvu promjenu politike Amerike naspram BiH. Podvukao je da bh. tema utjecaja treba da bude Brisel, a ne Washington.



Što se tiče nedavno dobijenog Upitnika EK, Ivanić je kazao da ima pitanja u Upitniku od kojih je moguće napraviti problem. Jedno od njih je i ima li BiH namjeru mijenjati Ustav BiH.



Ivanić smatra da ko želi napraviti problem od tog pitanja i napravit će ga, ali da generalno neće biti problem odgovoriti na pitanja jer to je tehnika. Ističe da ipak to nije dovoljno za status kandidata, jer BiH mora napraviti politički pomak.



On je rekao i da su mu iz Brisela rekli da se ne može očekivati napredak dok u našoj zemlji postoje OHR i strani utjecaji. Kako kaže, suština jeste da moramo biti svjesni da se OHR mora ugasiti i da će strani predstavnici u institucijama vlasti morati napustiti te vlasti.



Što se tiče mehanizma koordinacije, on je kazao da će proces odgovaranja biti prvi test tog mehanizma koji ne znači ništa posebno jer je to način na koji se dolazi do jedinstvenog stava. Smatra da ako nema jedinstvenog stava nema nikakve koristi ni od mehanizma koordinacije.



Predsjedniku RS-a Milorada Dodiku poželio je u 2017. godini puno zdravlja, sreće i porodičnog zadvoljstva te da radi na tome da građani RS-a budu sretni i zadovoljni.



Na pitanje novinara da li će prisustvovati svečanosti u povodu neustavnog Dana RS-a, on je kazao da će biti na polaganju vijenaca poginulima i na akademiji.