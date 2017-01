Ivanić: Nećemo proglasiti Maureen Cormack personom non grata

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić kazao je kako nije realan zahtjev predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika da se američka ambasadorica u našoj zemlji proglasi personom non grata.

Mladen Ivanić (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Povodom uvođenja sankcija SAD-a za predsjednika RS-a, Ivanić je kazao da je veoma bitno da se građani i institucije entiteta ne uvlače u tu priču. On je dodao da vjeruje kako će se stvari mirno riješiti u našoj zemlji te da će on učiniti sve da RS bude ravnopravno tretirana.



Još jednom je ponovio kako i međunarodne institucije trebaju znati da priče o američkim sankcijama nemaju nikakve veze s institucijama manjeg bh. entiteta te da pozadinu ovih poteza znaju samo Dodik i vlasti u SAD-u.



Kako kaže, politika sankcija nije pametna i šta više, pogrešna je, a u entitetu Federacija BiH stvara se određena euforija među političarima, što dovoljno govori o politizaciji.



Ivanić je rekao da Predsjedništvo BiH može proglasiti američku ambasadoricu u BiH Maureen Cormack personom non grata, ali da od toga nema ništa. Zaključio je da će se i dalje boriti da Dodik ne bude na vlasti, ali legalnim sredstvima, jer je njegovo mišljenje kako Dodik treba biti smijenjen na izborima.