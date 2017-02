Ivanić: Dominantan dio u Predsjedništvu BiH ne želi reviziju presude i ona nema legitimitet

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić održao je danas konferenciju za medije povodom najaktuelnije političke teme u posljednje vrijeme u BiH, a to je revizija presude suda u Hagu u tužbi BiH protiv Srbije. Ivanić je kazao da dominantan dio Predsjedništva BiH ne podržava reviziju.

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Ivanić je rekao da je prije 20 dana tražio sjednicu Predsjedništva BiH o reviziji presude, ali nije bilo saglasnosti da se održi. Poručio je da je nakon toga ponovo tražio sjednicu Predsjedništva te da opet nije bilo saglasnosti."Ako neko treba da traži sjednicu Predsjedništva o reviziji presude to je Izetbegović, jedino tako može dobiti legitimitet za reviziju presude. Tužba nema legitimitet i to će biti ulazak u ozbiljnu krizu, jer se zloupotrebljavaju ime i institucije BiH", kazao je Ivanić.Dodao je da poziva sve da dobro razmisle šta rade."Ja ću svoj dio odgovornosti nositi, što sam i ranije pokazao. Površnost neću trpjeti", poručio je Ivanić.Dodao je da Dragan Čović i Bakir Izetbegović nisu podržali zakazivanje sjednice Predsjedništva o reviziji tužbe, iako je Čović rekao da nije za reviziju, ali da se ne želi miješati u tu temu."Ja ne mogu zakazivati sjednicu zbog nečega što ne postoji, za mene ne postoji tužba. Sporno je što je do tužbe došlo mimo volje srpskih političkih predstavnika. Suđenje je održano i završeno", naglasio je Ivanić.Ivanić je rekao da se ovdje radi o političkom pitanju, kazavši da se ipak nada da će cijela priča o reviziji presude uskoro "pasti" i da će štetu imati zagovornici revizije, naglašavajući da dominantan dio u Predsjedništvu ne podržava reviziju presude.Ivanić je danas razgovarao sa Sakibom Softićem, koji je zastupao BiH u prvobitnom postupku tužbe BiH protiv Srbije za agresiju i genocid te mu iznio svoje stavove o njegovom legitimitetu."Imamo usmene odgovore iz Haškog tribunala da Softić nema legitimitet da zastupa BiH u procesu revizije presude, jer svaka revizija podrazumijeva i novi sudski postupak", poručio je Ivanić.Na kraju je kazao da je preuranjeno govoriti hoće li predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posjetiti BiH dok se ne vidi šta će biti s revizijom presude, ali da poziv nije otkazan i još uvijek je otvorena ta mogućnost.