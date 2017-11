Islamska zajednica u Doboju nije dozvolila sahranu partizana i vijećnika ZAVNOBiH-a u njihovom mezarju

Islamska zajednica nije dozvolila da na groblju kojim upravlja, po ateističkim običajima, bude sahranjen Dedo Trampić, posljednji živi nosilac partizanske spomenice u Doboju. Ovakva odluka izazvala je ogorčenje među brojnim građanima Doboja.

Islamska zajednica nije dozvolila da na groblju kojim upravlja, po ateističkim običajima, bude sahranjen Dedo Trampić, posljednji živi nosilac partizanske spomenice u Doboju. Ovakva odluka izazvala je ogorčenje među brojnim građanima Doboja.

Glavni imam tvrdi da je odluka donesena u skladu s važećim propisima

Milada Vojvodić na komemoraciji ocu (Foto: Slobodna Evropa)

Stanovnici Doboja ogorčeni

Na gradskom groblju Šušnjari u Doboju jučer je sahranjen Dedo Trampić, učesnik Narodnooslobodilačkog rata (NOB), posljednji živi nosilac partizanske spomenice 1941. u ovom gradu, vijećnik Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH), predsjednik dobojske općine poslije Drugog svjetskog rata, poslanik u Skupštini Savezne Republike BiH, rukovodilac u maglajskom Natronu, dobitnik brojnih priznanja i nagrada, piše Slobodna Evropa.U ime porodice i prijatelja nekadašnjeg istaknutog društveno-političkog radnika Dede Trampića oprostio se njegov zet Vlado Kemenc koji je istakao da nije bilo moguće ispuniti pokojnikovu posljednju želju da bude sahranjen pored supruge Almase na groblju kojim danas upravlja Islamska zajednica."Tvoju želju da jednog dana budeš uz nju nisu dozvolile vjerske vlasti Islamske zajednice, jer si ti želio biti sahranjen kao ateista", rekao je Kemenc.Dedo Trampić je preminuo trećeg novembra u 95. godini. Odluku Islamske zajednice o zabrani da bude sahranjen pored supruge koja je preminula 1999. godine, na komemoraciji u Doboju minulog vikenda je obznanila njegova kćerka Milada Vojvodić."Našem ocu je zabranjeno da bude sahranjen pored nje na mjestu gdje je davno podigao spomenik za sebe. Redovno je plaćao to mjesto od 1999. godine po uslovima ugovora koji je sklopio s pogrebnom organizacijom Progres. Islamska zajednica je preuzela to groblje prije nekoliko godina, nikada nisu poslali novi ugovor na potpisivanje, s novim uslovima, kao što je obavezno sahranjivanje po islamskim vjerskim običajima. Novčane uplate su primali, a sada uslovljavaju sahranu da bude po vjerskim običajima za osobu koja nikada nije bila vjernik", kazala je Vojvodić.Takva odluka donesena je u skladu s važećim propisima, objašnjava glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Doboj Bajro Džafić."Dozvolili smo ukop, ali prema islamskim propisima. On je u groblju imao grobno mjesto dok je njim upravljao Progres. Znači, s nama ga nije nikad zaključio. Druga stvar je da mi upravljamo grobljima prema Zakonu o grobljima RS i Odluci Grada Doboja o pogrebnoj djelatnosti. Vjerska zajednica ima svoje propise i ko smatra da smo mi radili suprotno zakonu ima sud", kaže Džafić.Zbog stava Islamske zajednice prema istaknutoj ličnosti u Doboju i BiH te deklarisanom ateisti koji se na prvim višestranačkim izborima u BiH 1990. godine izjasnio kao Jugoslaven, negodovali su brojni građani Doboja."Ne dozvoliti sahranu na Čaršijskom groblju Humci, koje je u kategoriji gradskog groblja i kojim trenutno upravlja Islamska zajednica u Doboju, čovjeku koji je nosilac spomenice 1941., čovjeku koji je bio u Mrkonjić Gradu kada je stvarana BiH 1943., o čemu mi pričamo, u kojem društvu živimo", kaže Vesna Seljubac.Sejo Mehmedagić iz Doboja ističe da pokojni Trampić nije zaslužio da se odmah nakon smrti njegovo ime spominje u ovakvim okolnostima."Mislim da je ovo sramota za Doboj pošto je Dedo Trampić zaslužni građanin Doboja. Mislim da ni u kojem slučaju nije zaslužio ovakav tretman. Prema mom mišljenju, trebalo je da bude ukopan ne mezarju Humka i to kao počasni građanin, a ne na ovakv način da se do posljednjeg trenutka ne zna gdje će čovjek biti ukopan", kaže Mehmedagić.Ogorčen je i Mustafa Kovačević."Neka ih je stid i sram što su se ovako ponijeli prema jednom Dedi Trampiću. To su nečasni ljudi. Oni su anonimusi u poređenju s učesnikom Drugog svjetskog rata Dedom Trampićem. Sramotno je ovo što se desilo", navodi Kovačević.A ko je bio Dedo Trampić na komemoraciji u Doboju je djelimično pojasnio član Udruženja antifašista i boraca NOR-a Bogdan Nikolić."Pripadao je generaciji koja je više davala nego uzimala. Naša narodna izreka kaže da su bogati ljudi koji više daju, a manje uzimaju. Dedo Trampić je bio jedan od njih. Kao jedan od prvih predsjednika Skupštine Opštine Doboj dao je veliki doprinos razvoju našeg grada u svim oblastima", istakao je Nikolić.