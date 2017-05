Na sedmoj sjednici aktuelnog saziva Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sabornici su se prisjetili života i djela prof. dr. Safeta Halilovića, istaknutog političkog i akademskog radnika i člana Komisije za obrazovanje i nauku Sabora iz reda vanjskih eksperata.

Na sedmoj sjednici aktuelnog saziva Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sabornici su se prisjetili života i djela prof. dr. Safeta Halilovića, istaknutog političkog i akademskog radnika i člana Komisije za obrazovanje i nauku Sabora iz reda vanjskih eksperata.

Uvodnim riječima prisutnim sabornicima obratio se reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović koji je u kratkim crtama podsjetio na aktivnosti Rijaseta i njegovih uprava i organa u protekloj godini, te glavne ciljeve na kojima Rijaset trenutno radi.



Rekao je i to da je pažnja Islamske zajednice i njenih institucija u protekloj godini bila usmjerena na prevenciji rastakanja bošnjačke tradicije i da je na tome posebno radilo Vijeće muftija.



Između ostalog, reisu-l-ulema Kavazović je u svome izlaganju akcentirao još neke izazove i aktivnosti koje su aktuelne u radu IZ. Tako je rekao da se iz izvještaja koji se nalazi pred sabornicima, a koji je urađen prema njihovim preporukama, vidi da je broj djece u mektebima manji, a razlog tome je pad nataliteta i iseljavanje.



"Vjeronauka se odvija u čitavoj BiH s tim da u RS nije riješen adekvatan oblik nadzora nad radom vjeroučitelja. Vrijedno pažnje je aktiviranje Mreže mladih koja ima za cilj rad s mladima i čini se da smo krenuli ka popunjavanju jednog segmenta našeg rada koji je bio zapostavljen. Naša nastojanja da kod vlasti BiH izdejstvujemo bolji status imama još nisu urodila rezultatima iako za to imamo pravni osnov. Zato moramo nastaviti pomagati imamima u IZ i uvezivanju njihovog radnog staža. U toku je izrada elaborata za osnivanje Univerziteta koja će pokazati da li postoji opravdanost za osnivanje jedne ovakve institucije. Urađeni su brojni vakufski projekti, a do kraja godine se očekuje obnova Aladže džamije. Preko Fonda Bošnjaci i drugih stipendira se više od 1.000 studenata. I dalje smo svjedoci nasrtanja na ljude i imovinu IZ u RS. Tu je i diskriminacija prema Bošnjacima u ovom entitetu čemu je dokaz ono što se dešava u Vrbanjcima i Konjević Polju. Izvještaji govore da je islamofobija u Evropi u usponu, ali ohrabruje da desničarske stranke nisu došle na vlast", istakao je reisu-l-ulema Kavazović u svom izlaganju.



Na kraju je zatražio od Sabora da organizira tematsku sjednicu o povratku nacionalizovane vakufske imovine kako bi se zauzeo rezolutan stav.



Na sjednici je razmatran i uz više prijedloga i zaključaka usvojen Izvještaj o radu Sabora IZ u BiH za 2016. godinu, Izvještaj o radu reisu-l-uleme i Rijaseta, Vijeća muftija, Izvještaja o finansijskom poslovanju Rijaseta IZ u BiH za 2016. godinu.



Uz primjedbe koje je prihvatio Rijaset na prijedlog nadležne komisije Sabora usvojen je i Pravilnik o organizaciji i radu muftijstva IZ u BiH. Sabor je razmatrao i usvojio Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Vakufske direkcije. Na prijedlog Rijaseta prof. Kasim Trnka je imenovan za sudiju Ustavnog suda IZ u BiH.