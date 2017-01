Irena Hadžiabdić nova predsjednica CIK-a

Dužnost predsjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIKBiH) od danas će obavljati Irena Hadžiabdić koja će na toj funkciji biti 21 mjesec.

Foto: Arhiv/Klix.ba

CIKBiH na sjednici održanoj 22. decembra prošle godine provela je proceduru izbora predsjednika. Od 31. marta 2015. do 31. decembra 2016. godine dužnost predsjednika je obavljao Ahmet Šantić.



Irena Hadžiabdić rođena je u Zenici 1960. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Zenici, a zvanje diplomiranog pravnika stekla je na Pravnom fakultetu u Beogradu.



Nakon toga završila je postdiplomske studije u Velikoj Britaniji iz oblasti ''Evropskih politika, prava i menadžmenta''. Doktorsku disertaciju pod nazivom ''Evropski demokratski standardi i izborni sistem BiH'' odbranila je na Pravnom fakultetu u Zenici.



Prvi radni odnos zasnovala je kao advokatski pripravnik, a zatim je radila u Upravno-pravnom odjeljenju Ministarstva unutarnjih poslova Zenica (CSB Zenica).



Dugi niz godina se usavršavala u sferi izbora kroz razne vrste edukacija u zemlji i inostranstvu. Prezentirala je iskustva o provedbi izbora i finansiranju političkih stranaka u BiH na više stručnih i znanstvenih konferencija. Napisala je tri publikacije i 17 članaka u oblasti izbora, te je bila urednik lista ''Izbori''.



Od 1997. do 2001. godine naizmjenično je radila na poslovima u Odjelu za izbore i Odjelu za demokratizaciju u Organizaciji za sigurnost i suradnju u Evropi (OSCE) u Travniku i Zenici. Za izvršnu direktoricu ureda Međunarodne fondacije za izborne sisteme (IFES ) za BiH imenovana je 2001. godine. Aktivno je učestvovala u osnivanju Udruženja izbornih zvaničnika u BiH (UIZBiH) čiji je osnovni zadatak unapređenje izbora u BiH i profesionalna edukacija izborne adminstracije. Do imenovanja za članicu Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH), bila je na poziciji izvršne direktorice ovog udruženja.



U septembru 2007. godine Zastupnički dom Parlamentarne Skupštine BiH imenovao ju je za članicu CIK BiH, a dužnost predsjednice ove komisije obavljala je od januara 2010. do septembra 2011. godine. Kao članica CIK BiH učestvovala je u radu parlamentarnih interresornih radnih grupa.



Nakon isteka sedmogodišnjeg mandata ponovo je imenovana za članicu CIK BiH 27. aprila 2016. godine, a dužnost predsjednice komisija obavlja od 1. januara 2017.godine. Od 2002. do 2016. godine na pozive UN-a, OSCE ODIHR (Odjel za izbore Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri Organizaciji za sigurnost i suradnju u Evropi), Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) i Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) bila je članica timova za procjenu provedbe izbora u šesnaest zemalja.



Od juna 2011. do septembra 2012. godine bila je predsjednica Udruženja evropskih izbornih zvaničnika (ACEEEO). Predstavljala je CIK BiH u Izvršnom odboru ACEEEO-a i u Odboru za nadzor i reviziju Udruženja svjetskih izbornih tijela (A-WEB) do oktobra 2016. godine.



U Odbor direktora Međunarodne fondacije za izborne sisteme sa sjedištem u Vašingtonu imanovana je 2014. godine.



Dobitnica je međunarodne nagrade za izuzetna dostignuća u izbornom menadžmentu, koja joj je dodijeljena 2013. godine u Kuala Lumpuru, saopćeno je iz CIK-a.