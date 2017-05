Inzko pred Vijećem sigurnosti UN-a: Referendum o otcjepljenju RS-a je politički cilj SNSD-a

Foto: Arhiv/Klix.ba

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko kazao je danas u obraćanju Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN) da je BiH u posljednjih šest mjeseci demonstrirala opredijeljenost na putu ka članstvu u Evropskoj uniji kao i opredjeljenost za postizanje pune stabilnosti u zemlji.

On je danas podnio izvještaj generalnom sekretaru UN-a o statusu provedbe mira u BiH koji se odnosi na period od 22. oktobra 2016. godine do 21. aprila 2017. godine.



Govoreći o putu BiH ka EU podsjetio je da je u decembru Evropska komisija dostavila Upitnik, dodajući da je odgovaranjem na pitanja omogućeno svim nivoima vlasti u BiH da pokažu opredijeljenost na tom putu.



Također, pohvalio je u usvajanje dokumenta nazvanog "Pregled odbrane" kojeg je usvojilo Predsjedništvo BiH što je bio jedan od uvjeta za aktivaciju Akcijskog plana za članstvo u NATO savezu.



Dodao je da se na regionalnom planu odnosi između BiH i Srbije i dalje kreću uzlaznom putanjom čemu su doprinijeli premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.



Ipak, kao neke od problema koji su se pojavili bilo je podnošenje revizije presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u predmetu "BiH protiv Srbije" za genocid što je podijelilo bh. političke lidere.



Kao još jedan primjer u kojem je bilo političkih nesuglasica Inzko je naveo i neimplementaciju odluke Ustavnog suda BiH koji je Dan Republike Srpske proglasio neustavnim, a bilo je i prijedloga za federalizacijom države što su neki shvatili kao daljnju etničku podjelu zemlje.



Visoki predstavnik BiH napomenuo je i da saglasnost nije postignuta ni kada je u pitanju daljnji aranžman BiH s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) što bi trebalo doprinijeti fiskalnoj stabilizaciji u zemlji.



Naglasio je da korupcija i dalje ostaje problem u BiH unutar institucija uključujući i pravosudne institucije što, tvrdi Inzko, nastavlja slabljenje vladavine prava.



Iako je u posljednjih šest mjeseci smanjena retorika predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o secesiji tog bosanskohercegovačkog entiteta, postizanje nezavisnosti RS-a i dalje ostaje politički cilj partije koju vodi (Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD) jer ističe da će se referendum o nezavisnosti uskoro i organizirati.



"Činjenica da je takva retorika Dodika uzrokovala da mu Sjedinjene Američke Države uvedu sankcije pokazuje da međunarodna zajednica može imati uticaj kada odluči da pošalje snažnu poruku liderima koji otvoreno nepoštuju vladavinu prava i otvaranju rane iz prošlosti", kazao je Inzko.



S obzirom na činjenicu da BiH u oktobru 2018. godine čekaju opći izbori, Inzko je istaknuo da za sada nema konsenzusa među bh. liderima kada je u pitanju izmjena Izbornog zakona što potencijalno može izazvati nove političke nesuglasice.



Smatra da je potrebno konačno iznaći i rješenje za pitanje Mostara kako bi građani tog grada mogli izabrati lokalne predstavnike što se nije dogodilo od 2012. godine, a za to je potreban kompromis.



Uzimajući u obzir sva otvorena pitanja, pozvao je političke lidere u BiH da zajednički nađu načina da prevaziđu probleme iz prošlosti te rade na značajnim reformama kako bi se postigao ekonomski napredak u cijeloj zemlji.



Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko na kraju je podsjetio da se 22. maja obilježava 25 godišnjica od kako je BiH primljena u članstvo Ujedinjenih nacija te je čestitao na ovoj važnoj godišnjici i napomenuo da je od tada BiH dala značajan doprinos organizaciji UN-a.