Državni investicijski fond iz Dubaija i Vlada Kantona Sarajevo prije mjesec dana potpisali su Memorandum o razumijevanju u kojem nisu precizirani projekti, ali investitor iz Dubaija nije krio interesovanje za ulaganje u simbol Sarajeva – Skenderiju. Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković kaže da Vlada na čijem je čelu još nije dobila ništa zvanično, ali da bi Skenderija mogla dobiti moderniji izgled zbog čega bi njeni određeni dijelovi mogli biti srušeni.

Elmedin Konaković (Foto: Klix.ba)

Amer Kapo (Foto: Klix.ba)

"Do rušenja može doći samo ako će se napraviti bolja i modernija dvorana Mirza Delibašić i moderniji i veći Dom mladih. Naš prioritet je da ove dvije institucije budu bolje nego što su sada. Pričali smo o modernoj dvorani koja bi imala 11-12 hiljada mjesta, koja bi bila multifunkcionalna arena kakvu imaju Zagreb i Beograd. Uslov je i da se Dom mladih unaprijedi i proširi. Treći uslov su male radnje, svako ko ima privatno vlasništvo moći će se preseliti u bolji objekt. Bez zadovoljavanja ova tri uslova investicije neće biti", kazao nam je Konaković.Međunarodno konsultantska kuća Coliers radi studiju izvodivosti projekta, a prema prvim informacijama, tvrdi premijer, studija je pokazala opravdanost investicije."To je najozbiljniji investitor koji bi došao iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kupili su Porto Montenegro u Crnoj Gori, investicioni kapacitet im je milijarde dolara i oni imaju pozitivan stav prema ovoj investiciji. Čekamo formalne i zvanične stavove nakon čega ćemo u priču uključiti sve one koji imaju neko pravo nad Skenderijom, ali sumnjam da bi iko stao na put projektu koji bi bio investicijskog kapaciteta oko 300 miliona dolara ili eura i koji bi zaposlio stotine ljudi iz domaćih građevinskih firmi. To bi bila najveća investicija u KS za vrijeme ove Vlade", istakao je Konaković.Za preuređenje Skenderije je direktor i Amer Kapo koji ističe da u ovoj javnoj ustanovi ima puno neiskorištenog prostora."Skenderija je izgrađena u dvije faze, A i B i većinom se koristi A faza u kojoj se nalaze dvorana Mirza Delibašić i Dom mladih. Objekti su stari i puno je prostora za investicije. Dobro bi bilo da se prostor osvježi, gradu je potrebna modernija dvorana. Svaki grad u regionu ima jednu arenu koja je multifunkcionalnog karaktera, to nije najisplativije, ali tako nešto bi nam trebalo. Imamo i Ledenu dvoranu koja godinama nije u funkciji. Treba nam moderniji sportski kompleks sa svim pratećim elementima, pogotovo u A fazi", rekao nam je direktor Skenderije Amer Kapo.Memorandum o razumijevanju koji obavezuje Fond iz Dubaija i Vladu KS na saradnju potpisali su premijer KS Elmedin Konaković i izvršni direktor Mohammed Ibrahim Al Shaibani.