Interaktivna mapa ambasada BiH u svijetu: U Africi dva predstavništva, u J. Americi nijedno

Ambasade BiH u svijetu

Iako Bosna i Hercegovina ima uspostavljene diplomatske odnose sa 173 zemlje, saradnja naših građana i vlasti s nekim dijelovima svijeta još je veoma otežana jer u brojnim zemljama nemamo diplomatska predstavništva. Rezidentne ambasade imamo u 44 zemlje svijeta, a nerezidentno pokrivamo još 61 zemlju.

Iako Bosna i Hercegovina ima uspostavljene diplomatske odnose sa 173 zemlje, saradnja naših građana i vlasti s nekim dijelovima svijeta još je veoma otežana jer u brojnim zemljama nemamo diplomatska predstavništva. Rezidentne ambasade imamo u 44 zemlje svijeta, a nerezidentno pokrivamo još 61 zemlju.

Naša zemlja nema ambasade u Južnoj Americi te subsaharskoj i južnoj Africi. Ambasada BiH u Washingtonu nerezidentno pokriva Sjedinjene Meksičke Države i Brazil, dok ambasade u Tripoliju i Kairu pokrivaju ostale zemlje Afrike.



"Zaista zvuči nelogično da nikako nemamo ambasade u ovim zemljama. Naravno, to nam itekako otežava saradnju s tim dijelovima svijeta. Međutim, otvaranje novih i zatvaranje postojećih ambasada BiH u svijetu je isključivo u nadležnosti Predsjedništva BiH. Ova diplomatsko-konzularna mreža koju imamo danas je rezultat i određenih političkih kompromisa u prethodnom periodu. Mi paralelno s radom na novom zakonu i novoj strategiji vanjske politike BiH radimo i analizu diplomatsko-konzularne mreže. Naše viđenje o mogućnostima otvaranja novih ambasada ili zatvaranja postojećih imat ćemo u oktobru. Konačna odluka će svakako biti na Predsjedništvu BiH", rekao nam je ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak.







Prema riječima ministra vanjskih poslova BiH Nebojše Regoja, ključna pitanja su kako i gdje BiH želi optimizirati vanjsku politiku te kakvu vanjsku politiku naša zemlja ustvari želi.



"Počeli smo raditi na definiranju Strategije vanjske politike, a uskoro ćemo krenuti i sa stručnim raspravama na tu temu. U sklopu toga će, sasvim sigurno, dominirati pitanja gdje trebamo biti maksimalno zastupljeni, a koje pak zemlje pokrivati nerezidentno, bilo iz sjedišta ili iz neke od ambasada", kazao nam je Regoje.



On dalje ističe kako se BiH može ugledati na praksu drugih zemalja. Na primjer, Australija, Danska i Kanada su samo neke od mnogo bogatijih zemalja koje su posljednjih godina zatvarale svoje ambasade po svijetu upravo u želji da optimiziraju.



"Estonija ima četiri i po puta veći GDP po glavi stanovnika od BiH, a ima isti broj bilateralnih ambasada kao i BiH. Međutim, Estonija ima 177 počasnih konzula u 80 zemalja svijeta. Oni su se odlučili da na takav način unaprijediti vanjskopolitički i diplomatski rad", pojašnjava Regoje.



Ministar Crnadak naglašava kako konzulati ne mogu zamijeniti ambasade, ali kako BiH treba pojačati aktivnosti u smjeru dobijanja novih počasnih konzula, naročito u onim dijelovima svijeta gdje ne planira otvarati ambasade.



"To su ljudi koji nam mogu mnogo pomoći. Ne koštaju ništa zemlju, a mogu dati pozitivni efekat", istaknuo je Crnadak.



Kada su u pitanju evropske zemlje, naša zemlja nema ambasade u Portugalu, Luksemburgu, Monaku, Albaniji, Andori, Slovačkoj, Finskoj, Estoniji, Latviji, Litvaniji, Bjelorusiji, Ukrajini, Moldaviji, Irskoj i Islandu. Ove zemlje nerezidentno pokrivaju ambasade BiH iz drugih EU država.



BiH u zemljama zapadne hemisfere ima dvije ambasade, jednu u Washingtonu i drugu u Otavi, glavnom gradu Kanade. U srednjoj Aziji nemamo nijednu ambasadu, a sve ih nerezidentno pokriva Ambasada BiH u Moskvi. Kada su u pitanju zemlje dalekog istoka i južne Azije, BiH ima ambasade u australskoj prijestolnici Canberri, Jakarti, Kuala Lumpuru, Tokiju i Pekingu. Ove ambasade nerezidentno pokrivaju ostale zemlje južne i istočne azije.



Za detaljan prikaz ambasada BiH u svijetu te zemalja koje nerezidentno pokrivamo, pogledajte interaktivnu mapu u tekstu.