Institut Torlak izgubio dozvolu za uvoz vakcina u BiH, nadležni tvrde da su snabdjeveni do 2018. godine

Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak iz Srbije neće više uvoziti u BiH, jer je izgubio certifikat u Srbiji, što znači da više nemaju dozvolu za stavljanje vakcina u promet u našu zemlju. Ipak, nadležne institucije tvrde da razloga za brigu nema i da se redovna imunizacija nastavlja te da postoje važeće dozvole za stavljanje u promet vakcina istog sadržaja, ali od drugih proizvođača.

Za sada nije poznato odakle će vakcine biti uvezene, niti po kojoj cijeni.



"S obzirom na to da se vakcine za tržište BiH nabavljaju kroz sistem javnih nabavki, mi u regulatornom tijelu nismo nadležni za to i ne možemo prejudicirati čije će vakcine ući u program imunizacije umjesto Torlakovih. Po kojoj cijeni će nabavka ići ne možemo predvidjeti, možemo samo naknadno izvijestiti, a na osnovu podataka iz izvještaja o potrošnji lijekova. Kao što znate, naša agencija određuje maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište BiH. U sistemu javnih nabavki ponuđači i korisnici mogu dogovoriti isporuku po cijenama koje su na skali od nule do maksimalnih veleprodajnih cijena", kazali su nam iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.



Torlak je imao dozvolu za uvoz pet vakcina, a radi se o vakcinama protiv tuberkuloze te protiv difterije i tetanusa za djecu i odrasle.



"Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH trenutno raspolaže dovoljnim količinama ovih vakcina, tako da nema prekida u programu obavezne imunizacije djece. U procesu nabavke vakcina, osim Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, učestvuju i druge institucije te je Zavod već poduzeo potrebne aktivnosti kako ne bi došlo do nestašice vakcina i prekida programa", rekli su nam iz Zavoda za javno zdravstvo.



Iz Instituta za javno zdravstvo RS ističu da su imunološka sredstva nabavili redovnom tenderskom procedurom za trogodišnji period 2016.-2018. godine.



Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak, inače glavni uvoznik u BiH, ostao je bez dozvole za proizvodnju u Srbiji, ne posjeduje ni certifikat o ispunjavanju uslova dobre proizvođačke prakse, a bez toga ne može konkurisati za registraciju lijekova na tržištu.



Idealno rješenje bi bila domaća proizvodnja, ali BiH za to nažalost nema kapacitet.