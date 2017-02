Inspekcija Općine Stari Grad Sarajevo kontrolira postavljanje reklama, izdato 50 rješenja o uklanjanju

Sektor za inspekcijske poslove Općine Stari Grad Sarajevo provodi akciju kontrole postavljenih reklama, firmi i drugih sadržaja na području čitave općine te vrši uklanjanje reklama pravnih subjekata koji nisu predali zahtjev za izdavanje novih rješenja o njihovom postavljanju.

Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba

Sektor za inspekcijske poslove Općine Stari Grad Sarajevo provodi akciju kontrole postavljenih reklama, firmi i drugih sadržaja na području čitave općine te vrši uklanjanje reklama pravnih subjekata koji nisu predali zahtjev za izdavanje novih rješenja o njihovom postavljanju.

Do sada je izvršeno blizu 100 kontrola. Rješenja o postavljanju reklama koja se izdaju u Službi za urbanizam Općine Stari Grad traju jednu godinu, tako da su svi korisnici po isteku rješenja dužni predati zahtjev za izdavanje novih i platiti novčanu naknadu za postavljanje reklama.



Korisnicima koji nisu predali zahtjev za izdavanje novih rješenja inspektori Sektora za inspekcijske poslove izdali su rješenja o uklanjanju reklama. Do sada je izdato 50 rješenja o uklanjanju. Korisnicima koji su predali zahtjeve Službi za urbanizam za izdavanje novih rješenja nisu uručena rješenja o uklanjanju.



Prema Odluci o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Stari Grad Sarajevo, postavljanje svega navedenog izvodi se na osnovu odobrenja za izvođenje radova.



Na zahtjev pravne ili fizičke osobe, odobrenje za izvođenje radova izdaje Služba za urbanizam na period jedne godine i isto se može produžiti za godinu dana ukoliko nije došlo do promjene uslova pod kojima je izdato odobrenje.



Prema istoj odluci, po isteku roka za postavljanje ili prestankom potrebe za njihovim postavljanjem vlasnici su dužni reklame ukloniti, a mjesto na kojem su bile dovesti u prvobitno stanje.



Akcija se provodi u skladu s Odlukom o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Stari Grad Sarajevo (Službene novine KS, broj 1/11, decembar 2010. godine).