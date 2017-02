Inicijativa za Stolac pozvala Bošnjake da na birališta izlaze od 13 sati i glasaju za Matu Komšića?

U Stocu se danas održavaju ponovljeni lokalni izbori, a prema nezvaničnim informacijama Bošnjaci su pozvani da masovno izađu na izbore i da glas daju Mati Komšiću, protukandidatu HDZ-ovog Stjepana Boškovića.

Gužva na biralištu (Foto: Klix.ba)

Naime, našoj redakciji je ustupljen dokument na kojem se građani bošnjačke nacionalnosti pozivaju na organizovano glasanje, ali tek nakon 13 sati. Također, građani se pozivaju da glasaju za Matu Komšića kao jedinu protutežu HDZ-ovom Stjepanu Boškoviću. Na dnu dokumenta je potpisana Inicijativa za Stolac.Haris Baljić iz Inicijative za Stolac se za Klix.ba osvrnuo na glasine da će Bošnjaci značajnije izaći da glasaju u popodnevnim satima, a zbog poziva koji je navodno došao upravo iz te organizacije."Ja sam čuo iste glasine, ali mi iz Inicijative nismo pozivali građane na izlazak na izbore, ostali smo pri starom stavu da je to prepušteno građanima da odluče. Mi smo se još jutros plašili da će doći do većih malverzacija na biračkim mjestima, ali izgleda da je u organizaciji izbora urađen dobar posao. Možda su medijski navodi da izbori prolaze uredno, motivirali Bošnjake da izađu na izbore", kazao je Baljić.Na terenu je iza 13 sati, kao što je navedeno u dokumentu, primjećen povećan broj glasača.Podsjećamo, prema informacijama Centralne izborne komisije BiH, do 11 sati, od registriranih 10.012 birača na redovnim biračkim mjestima, glasalo je 2.612 ili 26,09 posto birača.Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a prvi preliminarni rezultati očekuju se nakon 22 sata.Izbori u Stocu prekinuti su 2. oktobra 2016. godine zbog fizičkog sukoba na jednom biračkom mjestu. CIK je poništio izbore i kaznio skidanjem s izborne liste četiri kandidata te novčano kaznio kandidate i njihove političke stranke.Bošnjaci tako na ponovljenim izborima nemaju svog kandidata za načelnika općine, stoga su iz "Inicijative za Stolac" ranije najavili kako će bojkotirati današnje izbore jer smatraju kako nemaju za koga glasovati.