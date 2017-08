Iako mogu besplatno osigurati zdravlje u 15 zemalja EU, bh. građani rijetko koriste svoja prava

Foto: EPA

Povrede ili bilo kakve druge zdravstvene tegobe prilikom boravka van države mogu prouzrokovati brojne probleme. Međutim, većina građana naše zemlje nije upoznata o činjenici da mogu ostvariti besplatnu zdravstvenu zaštitu u 15 evropskih zemalja na teret kantonalnih zavoda zdravstvenih osiguranja.

