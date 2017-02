I Salko Sokolović napustio Klub SDA u Parlamentarnoj skupštini BiH

Nakon što je državni zastupnik Senad Šepić zvanično potvrdio da ostaje van Kluba SDA kao nezavisni zastupnik, isto je učinio i Salko Sokolović koji je u SDA od njenog osnivanja.

Nakon što je državni zastupnik Senad Šepić zvanično potvrdio da ostaje van Kluba SDA kao nezavisni zastupnik, isto je učinio i Salko Sokolović koji je u SDA od njenog osnivanja.

On je u izjavi za bh. novinsku agencija Patria kazao da Predsjedništvo SDA nije ispunilo ni dio onoga što su četvorica zastupnika tražila proteklih mjeseci kada su istupili iz Kluba SDA.



"Tražili smo da se formira Radna grupa koja bi predložila izmjene Statuta i najkasnije za šest mjeseci organizirala Konvenciju ili vanredni Kongres, ali to se nije desilo pa je tako najavljeno da će Kongres biti tek 2019. godine i da će biti formirana široka baza delegata koji će birati stranačko rukovodstvo", kaže Sokolović.



Sokolović smatra da su Predsjedništvo SDA i predsjednik Bakir Izetbegović samo htjeli kupiti vrijeme i zadržati ih u klubu zbog potrebnih ruku u Parlamentu BiH, ali da je krajnji cilj bila eliminacija.



"Potrebno je napraviti promjene, i u stranci SDA treba se desiti narod. Potreban je drugačiji način ophođenja unutar same stranke. Početna ideja SDA se zloupotrebljava i pojedinci to koriste", kaže Sokolović.



Državni zastupnik smatra da se treba boriti protiv nepotizma i korupcije i navodi da je "nepotizam da predsjednik stranke stavi svoju suprugu za direktoricu bilo koje institucije".



Boli ga, kaže, kad vidi koliko se SDA udaljila od one osnovne ideje, ali i odnos prema brojnim kadrovima stranke.



Na pitanje šta misli što su Šemsudin Mehmedović i Sadik Ahmetović pristali na uslove Predsjedništva SDA, Sokolović kaže da "smatraju kako nešto ipak mogu promijeniti".