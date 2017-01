Hrvatska neće procesuirati Antu Jelavića, slučaj smatraju vojno-političkim pitanjem

Nakon što su pravosudne institucije Bosne i Hercegovine prošle godine nadležnom ministarstvu susjedne Hrvatske poslale molbu za pružanje međunarodne pravne pomoći u slučaju Ante Jelavića, stigao je odgovor u kojem stoji da Hrvatska neće kazneno goniti bivšeg hrvatskog člana Predsjedništva BiH i čelnika HDZ-a BiH koji godinama živi u Zagrebu.

Ante Jelavić (Foto: Arhiv/Dnevni list)

Kako je za Klix.ba potvrdio Jelavićev advokat Josip Muselimović, Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske u odgovoru nadležnim pravosudnim tijelima BiH navelo je da "nije moguće udovoljiti predmetnoj zamolnici i da nisu spremni preuzeti kazneno gonjenje". Kao razlog navedeno je da je ono "očito vojno-političko pitanje".



U odgovoru na molbu Suda i Tužilaštva BiH pozvali su se na članak 26 stavak 1 tačka 3 sporazuma između Hrvatske i BiH o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima od 17. 6. 2002. godine te članak 2 tačka 1 Evropske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim predmetima iz 1959. godine.



Podsjetimo, Jelavića je Sud BiH 2005. godine nepravomoćno osudio na 10 godina zatvora u slučaju "Hercegovačka banka" za zlopotrebu finansijske pomoći iz RH namijenjene Hrvatima u BiH, i to po optužnici koja ga tereti za podrivanje ustavnog poretka, vojne i odbrambene moći zemlje te zlopotrebu položaja i ovlasti. U trenutku izricanja presude on nije bio u BiH. Potom je Apelaciono vijeće poništilo presudu i naređeno je novo suđenje koje do danas nije održano. Za Jelavićem je raspisana potjernica, a on već godinama živi u Zagrebu.



Optužnica je u međuvremenu revidirana, a posljednje ročište pred Sudom BiH održano 2014. godine kada je konstatovano da je optuženi u bjekstvu.



Muselimović ističe da je prije pola godine bio u Sarajevu i prenio ono što je Jelavić poručio, a to je da se ne želi pojaviti pred Sudom BiH.



"Slijedom toga tražili smo da se predmet ustupi pravosudnim tijelima Republike Hrvatske", objasnio je advokat.



Sud BiH potom je pokrenuo proceduru ustupanja ovog predmeta Hrvatskoj, a sada je od njihovog ministarstva došao i negativan odgovor.