Hrvatska najavljuje početak gradnje Pelješkog mosta do kraja godine

Ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske Oleg Butković najavio je da će do kraja godine početi gradnja pelješkog mosta.

Komentarišući protivljenje BiH izgradnji mosta, on je naveo da "iz ovog pitanja treba izaći racionalno".



"Mislim da naši susjedi i prijatelji u BiH treba da razumiju potrebu Hrvatske da spoji svoju teritoriju, to je i evropska teritorija", rekao je Butković.



On je dodao da činjenice pokazuju da izgradnjom pelješkog mosta nije ugroženo nijedno pravo BiH, prenose hrvatski mediji.



Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je 13. septembra deklaraciju kojom se od Hrvatske traži da obustavi gradnju pelješkog mosta.



Predsjedavajući ovog doma Borjana Krišto izjavila je da usvajanje Deklaracije o pelješkom mostu nije zakonski utemeljeno, te da je, da bi ona imala pravnu snagu, potrebno da je u istom tekstu usvoji i Dom naroda parlamenta BiH.