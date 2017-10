Hrvatska kao zemlja spasa za odbjegle osuđenike iz BiH: Od Ante Jelavića do Faruka Balijagića

Foto: Radio Slobodna Evropa

"Blagodat" dvojnog državljanstva s Hrvatskom vješto su iskoristili mnogi osuđenici iz BiH, koji su uprkos pravosnažnim presudama ili optužnicama barem privremeno izbjegli odgovornost, sklonivši se u susjednu Hrvatsku, gdje većina slobodno živi bez straha od hapšenja.

"Blagodat" dvojnog državljanstva s Hrvatskom vješto su iskoristili mnogi osuđenici iz BiH, koji su uprkos pravosnažnim presudama ili optužnicama barem privremeno izbjegli odgovornost, sklonivši se u susjednu Hrvatsku, gdje većina slobodno živi bez straha od hapšenja.