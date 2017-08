Hrvatska će vratiti staru cijenu uvozne takse za voće i povrće

Foto: Arhiv/Klix.ba

Hrvatska je odlučila poništiti novi Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima u RH i vratiti stari, prema kojem će takse za uvoz biti 90 kuna, odnosno 12 eura, potvrdio je za Klix.ba ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.

"Hrvatski ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić me je obavijestio da će se stvari vratiti na staro, u skladu s našim dogovorom. To je najbolja opcija, ovo je pobjeda diplomatije. Informacija će biti objavljena sutra u Službenim novinama Hrvatske i trebalo bi da odmah stupi na snagu", kazao je Šarović.



Podsjećamo, Hrvatska je prošlog mjeseca uvela novi pravilnik prema kojem su uvozne takse trećim zemljama povećane s 12 na 270 eura, zbog čega su bh. proizvođači i izvoznici tražili uvođenje kontramjera ili ukidanje novih. Šarović je tada od Evropske komisije tražio hitno povlačenje Pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima u RH, nakon čega je u Sarajevu organizovan sastanak ministara iz regiona na kojem je konstatovano da su mjere diskriminatorske te da one moraju biti ukinute.



Novi pravilnik je obuhvatao kontrolu trešanja, višanja, malina, kupina, ribizli, borovnica, brusnica, aronije, lubenica, dinja, tikvica, krastavaca, patlidžana, kupusa, kelja, karfiola, luka, prase, mrkve i celera korjenaša.