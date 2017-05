Hoće li se ići u zatvor zbog narušavanja prava radnika i "zviždača"?

Foto: Klix.ba

U Banjoj Luci je održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća RS-a na kojoj su razmatrani Prijedlog krivičnog zakona RS i Prijedlog zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju.

I jedan i drugi prijedlog su pokazali brojne manjkavosti, pogotovo to ko će garantovati zaštitu osobama koje se odluče da prijave korupciju ili druge oblike nezakonitog ponašanja u institucijama sistema.



"Član 210. predloženog krivičnog zakona RS kaže da ko drugog na radnom mjestu ponižava, vrijeđa i zlostavlja, te na drugi način uznemirava te naruši njegovo zdravlje, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine“, navela je Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata RS.



Sindikalci su još ranije tražili da neisplaćivanje tri ili više plata također bude tretirano kao krivično djelo, sa predviđenom kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.



"Više od godinu dana se radi na zakonu i imali smo dileme samo oko jedne riječi – zlostavljanje, i kao predlagači ćemo još jednom razmotriti taj termin, jer se usvajanjem ovog zakona ispunjavaju svi uslovi da ne budemo ni na kakvoj crnoj listi“, rekao je ministar pravde RS Anton Kasipović.



Kasipović je rekao da će usvajanjem zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju, kolokvijalno "zviždača", biti zaokružen opus antikorupcionih zakona u RS-u.