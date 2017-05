Haški tribunal: Do 30. novembra presude Mladiću i Prliću

Foto: EPA

Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), Carmel Agius, jučer se u sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku sastao s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antóniom Guterresom.

To je bio njihov prvi sastanak otkako je Guterres imenovan za generalnog sekretara, saopćio je MKSJ.



Na početku sastanka generalni sekretar je zahvalio predsjedniku Agiusu na izuzetnom radu koji je Međunarodni sud postigao, kao i na njegovoj efikasnosti, izjavivši da on predstavlja veoma važan instrument ne samo u ostvarivanju pravde već i u odvraćanju od počinjenja zločina, miru i zaštiti ljudskih prava.



Predsjednik Agius je čestitao generalnom sekretaru na imenovanju, izrazivši zahvalnost na njegovoj posvećenosti unapređenju pozivanja na odgovornost i vladavine prava, kao i njegovoj kontinuiranoj podršci borbi protiv nekažnjivosti.



Predsjednik Agius je obavijestio generalnog sekretara o napretku ostvarenom u ispunjenju strategije okončanja rada Međunarodnog suda, koji je jučer obilježio dvadeset četvrtu godišnjicu svog osnivanja.



On je potvrdio da Međunarodni sud radi predviđenom dinamikom i da će završiti svoj rad do kraja 2017. godine, te da će posljednje presude, u predmetima Mladić i Prlić i drugi, biti izrečene do 30. novembra.



Predsjednik Agius je istovremeno istakao aktuelne izazove zbog odlaska zaposlenih i potrebu za podrškom s tim u vezi.



Osim toga, dok su razgovarali o nasljeđu MKSJ-a i njegovom zatvaranju, predsjednik Agius je izrazio nadu svih uposlenika i sudija da će generalni sekretar biti u prilici prisustvovati ceremoniji zatvaranja Međunarodnog suda koja će biti održana 19. decembra 2017.



Predsjednik Agius je na kraju izrazio svoju duboku zahvalnost na dragocjenom radu i pomoći koju Služba za pravne poslove Ujedinjenih nacija nastavlja pružati MKSJ-u, posebno u posljednjoj godini njegovog rada.



Predsjednik boravi u New Yorku kako bi Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija predstavio polugodišnji izvještaj Međunarodnog suda o strategiji okončanja svog rada.