Handžić: Nastavak sjednice Gradskog vijeća Sarajeva bio je besmislen zbog kršenja Statuta Grada

Vibor Handžić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Vijećnik Naše stranke (NS) u Gradskom vijeću Grada Sarajeva Vibor Handžić za Klix.ba je kazao da konstituirajuća sjednica danas nije nastavljena, jer vijećnici njegove političke opcije, Demokratske fronte (DF) i Socijaldemokratske partije (SDP) smatraju da se krše procedure, Statut i Poslovnik Grada Sarajeva.

Handžić nam je kazao da su svi vijećnici došli na sjednicu, ali da nisu željeli prisustvovati, jer je, prema njegovim riječima, to bilo apsolutno besmisleno zbog kršenja procedura, Statuta i Poslovnika.



"Kada kažem kršenje procedura mislim na izbor radnih tijela Gradskog vijeća, a to je već prekršeno prilikom izbora Komisije za izbor i imenovanje gradonačelnika. Međutim, prošle sedmice nismo htjeli blokirati izbog gradonačelnika bez obzira na to što naš kandidat nije dobio podršku", kazao je Handžić.



Navodi da, kada je riječ o konstituirajućoj sjednici, moraju biti prisutne dvije trećine vijećnika te da je to jedini mehanizam pomoći putem kojeg se mogu zaštititi demokratske procedure.



"Samo na taj način možemo ih natjerati da poštuju poslovnik i sve ostale akte koje je donijelo Gradsko vijeće. Što se tiče vijećnika Naše stranke, već ove sedmice možemo završiti cijelu proceduru samo treba organizirati radni sastanak svih političkih subjekata, odnosno parlamentarnih grupa koje participiraju u Vijeću i formirati jedinstven prijedlog", ističe vijećnik Naše stranke.



Na pitanje da li će današnjim odsustvom ljevice sa sjednice Gradskog vijeća biti ugrožena dodjela Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva, Handžić kaže da za takvo nešto vijećnici ipak moraju imati razumijevanja te da do toga neće doći.



"Formiran je jedan površan politički stav i danas nam većina u Vijeću kaže: 'Sram vas bilo što kršite procedure', ali bez obzira na to, neće biti ugrožena dodjela Šestoaprilske nagrade i mislim da ćemo vrlo brzo izaći iz ovog problema", zaključio je Vibor Handžić.



Kako saznajemo, za srijedu je zakazan sastanak svih političkih tijela za izbor radnih tijela nakon kojeg će biti odlučeno o datumu održavanja konstituirajuće sjednice.