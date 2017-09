Hakovan Twitter profil NDP-a, tvrde da se radi o orkestriranom napadu na odabrane naloge iz RS-a

Ilustracija

Napadnut je profil Narodnog demokratskog pokreta na društvenoj mreži Twitter. Radi se o hakerskom napadu, koji funkcioniše tako što se tvitovi, odnosno objave koji su pisani na ovom profilu pisali višestruko dijele i umnožavaju na ovoj društvenoj mreži, vrtoglavom brzinom, saopćeno je iz NDP-a.

Napadnut je profil Narodnog demokratskog pokreta na društvenoj mreži Twitter. Radi se o hakerskom napadu, koji funkcioniše tako što se tvitovi, odnosno objave koji su pisani na ovom profilu pisali višestruko dijele i umnožavaju na ovoj društvenoj mreži, vrtoglavom brzinom, saopćeno je iz NDP-a.

"Zapazili smo da su nam profili koji su to masovno počeli da čine lažni, odnosno 'botovski', te da su locirani širom svijeta, od Kazahstana do Kanade. Privremeno smo uspjeli blokirati napad tako što smo zaključali profil, te su masovna dijeljenja objava – prestala", navoder u saopćenju.



Sinoć su oko 19 sati na objave u jednom satu imali preko 70.000 pregleda. Inače, u normalnim uslovima profil NDP-a ima ukupno 817 ljudi koji ga prate na ovoj društvenoj mreži, tako da vidljivost uglavnom seže do maksimalno 2 puta više od tog broja, tako da su ove cifre nemoguće.



"Zaključavanjem profila još uvijek možemo da objavljujemo sadržaj, ali onemogućeno je da se proširi ka široj javnosti na ovoj društvenoj mreži, jer prestaje da važi opcija dijeljenja sadržaja na profilu. U međuvremenu saznali smo da je u pitanju orkestrirani napad na precizno odabrane Twitter profile iz Republike Srpske koji još uvijek traje. Napadnuti su još i zvanični profil PDP-a, opozicioni poslanici u NSRS, organizacije i udruženja građana, kao i novinari i blogeri koji su kritički nastrojeni prema aktuelnom režimu u Republici Srpskoj", saopćeno je iz NDP-a. Napominju da je to jedina poveznica između "meta" ovog cyber napada.



"Narodni demokratski pokret osuđuje ovaj sramni čin pokušaja obračuna sa drugačijim mišljenjem brutalnom eliminacijom sa društvenih mreža i poziva nadležne institucije da istraže ovaj napad na građane Republike Srpske", saopćeno je iz ove stranke.