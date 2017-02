Hadžiahmetović: Entitetski budžeti ne mogu opstati bez dodatnih finansijskih sredstava

Profesorica makroekonomije na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Azra Hadžiahmetović kazala je za Klix.ba kako će otkazivanje aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) imati višestruke negativne aspekte po cijelu BiH.

Azra Hadžiahmetović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Profesorica makroekonomije na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Azra Hadžiahmetović kazala je za Klix.ba kako će otkazivanje aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) imati višestruke negativne aspekte po cijelu BiH.

Hadžiahmetović je rekla da svako problematiziranje komunikacije BiH s MMF-om predstavlja negativnu poruku, ne samo međunarodnim finansijskim institucijama, već i privatnim investitorima, kao i svim institucijama međunarodne zajednice koje su uključene u komunikaciju s našom zemljom.



"To posebno apostrofiram u kontekstu evropskog puta BiH. Ja prosto ne mogu zamisliti da neko može ostati hladan nad činjenicom da se šalje tako negativna poruka, čak i nezavisno od toga šta 'stand by' aranžman u finansijskom smislu znači za BiH", kazala je Hadžiahmetović.



Podsjetila je da se privatni investitori i generalno samo međunarodne institucije na neki način rukovode komunikacijom s MMF-om i stanjem MMF-a u određenoj zemlji.



"Automatski trebamo računati i na pogoršavanje odnosa s Evropskom investicionom bankom, Bankom za obnovu i razvoj te bilateralnim donatorima, odnosno privatnim tržištima kapitala i stranim investitorima. Dakle sa svim onim na koje se pozivamo u reformskoj agendi i u kontekstu približavanja Evropskoj uniji", rekla je Hadžiahmetović.



Ističe da je drugi aspekt cjelokupne priče značenje tranše MMF-a za BiH u finansijskom smislu.



"Naši entitetski budžeti računali su na tranše MMF-a. Unutrašnja zaduženja kod komercijalnih banaka po povoljnim ili nepovoljnim uslovima već su zastupljena u našoj zemlji. Entitetski budžeti ne mogu opstati bez dodatnih finansijskih sredstava, što u odsustvu sredstava po osnovu stand by aranžmana može značiti dodatno pogoršavanje uslova i prevaljivanje tereta na šire slojeve stanovništva u svrhu gašenja požara", kazala je Hadžiahmetović.



Zaključila je da je u ovom kontekstu posebno važno spomenuti tok reformi u našoj zemlji, jer su sredstva MMF-a podloga za reforme.



"Ukoliko dođe do otkazivanja to će stvoriti višestruke negativne aspekte po BiH", rekla je Hadžiahmetović.