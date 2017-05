Gusjenice koje su se pojavile na drvetu na Skenderiji u Sarajevu, počele su padati na automobile i prolaznike, zbog čega su se požalili vozači kompanije Sarajevo Taxi.

Gusjenice koje su se pojavile na drvetu na Skenderiji u Sarajevu, počele su padati na automobile i prolaznike, zbog čega su se požalili vozači kompanije Sarajevo Taxi.

"Na drvetu koje se nalazi pored taksi štanda i stećaka pojavile su se gusjenice, koje padaju na automobile i pješake. Pozvali smo KJKP Rad, ali nam je rečeno da to nije u njihovoj nadležnosti, a potom smo kontaktiral KJPK Park, gdje nam je savjetovano da sami prskamo drvo, a to ćemo i učiniti te sami riješiti problem", izjavio je za portal Klix.ba jedan od takista.



Ipak, u KJKP Park su spremni intervenisati i riješiti problem nakon što se ispoštuje zakonska procedura.



"Nakon poziva taksista, naš zaposlenik je izašao na teren i napravio fotografije, radi se o gusjenicama. Međutim, kako bismo stablo tretirali bilo kakvim hemijskim sredstvima, mora se ispoštovati procedura. Slučaj se treba prijaviti općinskoj službi, odnosno komisiji, koja izlazi na teren i pravi zapisnik, a potom izdaje rješenje. To rješenje stiže KJKP Park, nakon čega naša ekipa izlazi na teren", rečeno nam je iz KJKP Park.