Gušić krenuo u realizaciju Plana sanacije GRAS-a, uhapšene dvije osobe zbog preprodaje kupona

Haris Gušić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Prinudni upravnik Haris Gušić već je počeo provoditi mjere za oporavak ovog preduzeća. Pokrenuo je akciju da se uz pomoć MUP-a Kantona Sarajevo uhapse dva preprodavca kupona na terminalu Ilidža koji prave ogromnu štetu GRAS-u.

"To je mafija koja to radi i prvi put sam uspio doći do toga da policija izađe na teren i da ih uhapsi i oduzme im kupone. Oni su na ispitivanju u policijskoj stanici, odveli su ih i zaplijenili im kupone, a nakon toga slijedi krivična prijava", kazao je Gušić za Klix.ba.



Dodao je da će insistirati i dalje na sprečavanju ilegalne prodaje kupona, da je to još jedan korak da pokuša učiniti da prihodi uđe u kasu GRAS-a, a ne ilegalnih prodavača.



"Ovo je jedan od velikih koraka za GRAS. Sanacioni plan je prihvaćen mada smo jednim dijelom već ušli u njega, imamo jako puno ulaznih podataka koje ćemo koristiti u dobre svrhe da što prije obavimo ono što smo obećali. Do sada smo uradili sve što smo rekli, a sad ulazimo u fazu koja će biti jako teška, ali spremni smo. Imamo podršku Vlade KS, do sada smo dobili podršku privrednika za kupovinu kupona, potpisali smo memorandum o kupovini kupona sa Hifom, Duhaprometom, Sarajevo-osiguranjem, sklopili smo ugovor o vožnji košarkaša KK Bosne za sezonu 2017/18, GRAS će to prvi put raditi. S Elektroprivredom smo u naprednoj fazi pregovora, s BH Telecomom smo u fazi pregovora, Sarajevo Gas također. To je jedan dio plana spašavanja preduzeća", kazao nam je Gušić.



Prinudni upravnik GRAS-a nam je rekao i da se nada da su građani već zadovoljniji jer su uspjeli očistiti vozil. Mišljenja je da je to normalno svugdje u svijetu, ali da je to u ovakvoj firmi poduhvat.



"Očistili smo sve tramvaje, autobuse i kombije, a trolejbuse trenutno čistimo", izjavio je naš sagovornik.



"Svaka investicija u GRAS-u je veliki poduhvat, mi radimo sve što možemo uraditi za malo novca. Nažalost još uvijek ne možemo odvojiti novac za neke vele investicije. U toku su pregovori o sanaciji voznog parka i to će veoma brzo biti. Ja sam 20 sati dnevno aktivan po pitanju GRAS-a, u pregovorima smo, bit će novih vozila, aktuelni vozni park održavamo koliko možemo, radimo na tome. Produžili smo radno vrijeme svih prodajnih mjesta ne bi li smanjili gužve pri kupovini kupona, a od septembra ćemo otvoriti 80 prodajnih mjesta preko Duhanprometa gdje će biti moguće kupiti sve kupone, a na početku samo radničke za sve zone jer je to testna faza", izjavio je Gušić.



Po Planu sanacije koji je usvojila Skupština KS broj radnika mora biti smanjen na 1.190 u roku od 30 dana, a preporučuje se i usklađivanje rashoda za plate s ostvarenim prihodima, kao i smanjenje plate do izlaska iz krize. Vlada KS će izdvojiti sredstva za isplatu plata.



"U GRAS-u ima puno ljudi koji žele u penziju i to ćemo ispoštovati, pustit ćemo ih da odu u penziju i zasluženi odmor jer su to zaradili. Tim ljudi radi na tom pitanju svakodnevno i to će se početi dešavati tokom ovog mjeseca. Moramo izmiriti dugovanja, najbitnije je da ih ispoštujemo za njihov doprinos GRAS-u i sistemu, ne želimo uraditi nešto naopako i napraviti im probleme. Pravimo novu organizacionu šemu nakon koje ćemo ući u novu sistematizaciju radnih mjesta, preraspodjeliti radnike jer postoje mjesta gdje fali radnika i onih gdje ih je viška. Pokušat ćemo ući u fazu prekvalifikacija i doškolovanja ljudi, cilj mi je sačuvati svako radno mjesto u GRAS-u", naglasio je Haris Gušić.



Na kraju je kazao da sa Sindikatom ima izuzetno kvalitetnu saradnju, da oni rade svoj posao i da su u njemu najvjerovatnije vidjeli čovjeka koji prihvata njihove ideje.



Izrazio je nadu da će nastaviti dugo istim smjerom jer je njegov cilj podići GRAS i sačuvati radna mjesta, a građanima ponuditi kvalitetan gradski prijevoz.