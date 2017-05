Grujičić: Ponudio sam okupljanje u "srpsku većinu" koja bi podržala i neke Bošnjake

Foto: FENA

Načelnik Općine Srebrenica Mladen Grujičić danas je održao sastanak sa srpskim odbornicima i šefom kabineta predsjednika Republike Srpske Danijelom Dragičevićem u vezi dogovora o uspostavljanju koalicije.

Načelnik Općine Srebrenica Mladen Grujičić danas je održao sastanak sa srpskim odbornicima i šefom kabineta predsjednika Republike Srpske Danijelom Dragičevićem u vezi dogovora o uspostavljanju koalicije.

Sastanak je trajao više od sat vremena, a izjave za medije dali su Velibor Rankić, odbornik DNS-a i načelnik Grujičić.



"Dogovoreno je da načelnik Grujičić ima bezrezervnu podršku svih 12 srpskih odbornika, a razgovori će se nastaviti", kazao je Rankić.



Na novinarsko pitanje šta je dogovoreno u vezi skupštinske većine Rankić je samo kratko rekao: "O tom potom".



Načelnik Grujičić bio je precizniji i izjavio je za medije da je ponudio svim predstavnicima srpskih političkih partija da se okupe u jednu "srpsku većinu" u kojoj bi podržali i određeni broj Bošnjaka.



"Međutim do dogovora nije došlo iz razloga što svako prema svakome ima neki neriješeni račun, mislim da to nije dobro i ne možemo mi kao pojedinci gledati drugog pojedinca onako kako samo mi to možemo. Svako od njih predstavlja jednu određenu grupu ljudi i u ime tog naroda mora da govori. Ovdje su preovladavali lični sukobi koji dovode do razjedinjavanja i mislim da to nije dobro. Najviše štete će imati građani Srebrenice, a lično neću dozvoliti da se uspori nijedan projekat koji je u interesu građana. Politička situacija će vjerovatno poremetiti naše planove, ali ja ću učiniti sve da ambijent u Srebrenici, kada je u pitanju svakodnevni život građana Srebrenice, bude bolji nego što je bio do sada", zaključio je Grujičić.