Gratz jedini reagovao na povratak Vesne Švancer u Federalni parlament

Budući da Vesna Švancer, članica Saveza za bolju budućnost (SBB) BiH, prvi put nakon hapšenja i sudske presude učestvuje danas u radu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, poslanik Naše stranke Dennis Gratz problematizirao je pitanje da li će biti kakve reakcije na ovoj sjednici kad se zna da je njoj, inače članici rukovodstva Doma, izrečena prvostepena sudska presuda.

Dennis Gratz (Foto: Arhiv/Klix.ba)

"Znam da smo svi nevini dok se u potpunosti ne utvrdi krivica drugostepenom presudom. Ali ovdje imamo činjenicu da je osoba prvostepeno osuđena, a šef kluba SBB-a nije reagirao. Da li će barem doći do zamrzavanja njenog statusa u smislu zaštite integriteta ovog doma", rekao je Gratz.



On je to problematizirao tokom termina na sjednici rezerviranog za poslanička pitanja i inicijative.



Nikakve reakcije nije bilo povodom ovog Gratzovog obraćanja.



Vesna Švancer, potpredsjedavajuća Predstavničkog doma, uhapšena je u drugoj polovini decembra prošle godine po nalogu Općinskog suda u Zenici i pritvorena nakon optužbi za prevaru vezanu za prodaju stana u tom gradu.



U međuvremenu je osuđena uvjetno, na kaznu zatvora od šest mjeseci, koja se ne bi primjenjivala ako u roku od dvije godine ne počini novo krivično djelo.