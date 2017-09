Foto: Arhiv/Klix.ba

Upravnik GRAS-a Haris Gušić je za Klix.ba rekao kako od ponedjeljka poskupljuju karte GRAS-ove komercijale za 0,40 feninga, što je ranije bilo najavljeno.

Gušić je kazao kako je Ministarstvo saobraćaja KS odobrilo da se poskupljenje uvede od 1. septembra 2017. godine, ali su odlučili da ga prolongiraju za ponedjeljak, 4. septembra zbog Kurban-bajrama.



Rekao je i kako će GRAS sljedeće sedmice dobiti između 20 i 30 vozila, koje je kupilo ovo preduzeće, a, kako je saopštio na press-konferenciji 4. augusta, zaposlit će i nove radnike.



Pitali smo da li se može očekivati poskupljenje karata i za redovne linije, a upravnik GRAS-a Haris Gušić je rekao da se to može očekivati do kraja ove godine.



"Tarifikacioni sistem se mijenja i to je jedna od tačaka sanacionog plana, ali još uvijek nismo došli do konkretnih rezultata, jer to zahtijeva optimizaciju linija što je jedan veliki posao gdje moramo uključiti i naše zaposlenike ali i vanjske saradnike - Ministarstvo saobraćaja i Vladu Kantona Sarajevo. Desit će se sigurno do kraja godine, sve zavisi od toga kad ćemo naći rješenje za krucijalne probleme koji traju više od 20 godina. Naslijedili smo stvari koje moramo promijeniti, a koje se ne mogu promijeniti tako brzo ako se žele promijeniti kako treba", rekao je Gušić.



Također, za naš portal saopštio je da je Vlada KS jučer produžila njegov mandat na sljedeće četiri godine, jer su, kako kaže, zadovoljni pomacima koje je napravio u preduzeću u prethodna tri mjeseca.



"Vidim da možemo ići naprijed i da možemo nešto uraditi i zato sam prihvatio mandat", rekao je Gušić i dodao kako velikih rezultata još uvijek nema jer su procesi jako dugi, ali se nada da će prve rezultate imati u narednih par mjeseci.



Iskoristio je priliku i za kraj razgovora čestitao Kurban-bajram svim radnicima GRAS-a koji danas voze građane Sarajeva.