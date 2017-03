Građanski savez: Skrivanje pisma je čin veleizdaje

Reuf Bajrović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Povodom pisma iz Međunarodnog suda pravde u Hagu u kojem se navodi da je sud krajem maja 2016. obavijestio Sakiba Softića da ga ne smatra agentom Bosne i Hercegovine pred tim sudom, očitovali su se iz Građanskog saveza (GS). Oni smatraju da je skrivanje pisma od javnosti čin veleizdaje.

Povodom pisma iz Međunarodnog suda pravde u Hagu u kojem se navodi da je sud krajem maja 2016. obavijestio Sakiba Softića da ga ne smatra agentom Bosne i Hercegovine pred tim sudom, očitovali su se iz Građanskog saveza (GS). Oni smatraju da je skrivanje pisma od javnosti čin veleizdaje.

U GS-u smatraju da je Softić podnio zahtjev za reviziju znajući da ne ispunjava formalne uslove da pristupi sudu, te da bi trebao snositi pravosudne posljedice.



"Međutim, pošto je to uradio uz znanje i podršku Bakira Izetbegovića, onda Izetbegović mora podnijeti ostavku na mjesto člana Predsjedništva zbog dovođenja u zabludu cijele zemlje i veleizdaje koju je počinio organizujući skup u Vijećnici, nastojeći da izvan institucija države donese odluku u ime države.

Utoliko više što su Izetbegović i dio SDA koji su uprkos tome što su znali da Softić više nema aktivnu legitimaciju agenta pred MSP, sami odlučili da u ime države predaju zahtjev za reviziju presude koji je osuđen na propast", navodi se u saopćenju.



GS smatra da je potrebno da funkcioneri SDA, kao i "čuvari revolucije" iz tzv. nevladinih udruženja koja su očito pod kontrolom SDA, koji su učestvovali u ovom veleizdajničkom pothvatu, trebaju javnost obavijestiti da li su znali za pismo koje je Softić dobio u maju 2016. godine.



"Ukoliko gore navedeni odbiju da se očituju o pismu Međunarodnog suda pravde iz maja 2016. godine, to onda znači da su znali i aktivno saučestvovali u organizovanoj prevari čiji je jedini dosadašnji rezultat najteža ustavno-politička kriza u kojoj se BiH našla od 1995. do danas i nezapamćen gubitak ugleda zemlje", navodi se.



GS smatra da je svjesno sakrivanje od građana i od stručne i političke javnosti tako važne činjenice kao što je da Softić nije ovlašten da zastupa BiH i surovo i brutalno manipulisanje žrtvama bez presedana u poslijeratnoj istoriji naše zemlje. Radi se o činu veleizdaje i jedino što je sada važno jeste da saznamo ko je sve u strukturama SDA bio svjestan pisma iz maja prošle godine.



"Mi u GS-u smatramo da bi u slučaju da je javnost znala istinu, bilo nemoguće napraviti sramni skup u Vijećnici na kojem je SDA pokušala da odgovornost za deset godina propuštenih šansi podijeli sa tamo prisutnima", navodi se u saopćenju.



Podsjetili su javnost da su jedino iz GS-a otvoreno izrazili sumnje u zakašnjeli pokušaj podnošenja zahtjeva za reviziju jer su uvidjeli da organizatori ne žele u javnost da iznose dokaze koji su bili neophodan preduslov za podnošenje zahtjeva.



"Stoga smo javno rekli da je podnošenja zahtjeva za reviziju bez dokaza izdajnički čin i prije vaninstitucionalnog skupa u Vijećnici. Našem članstvu, aktivistima i svim hrabrim građanima BiH koji su tražili odgovore na ista pitanja i zbog toga bili proglašavani izdajnicima od strane kvislinga iz redova vladajuće kriminalne organizacije se zahvaljujemo na podršci", zaključuje se.