Grabar-Kitarović spremna posredovati između Sberbanke i hrvatskih institucija

Kolinda Grabar-Kitarović (Foto: EPA)

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u četvrtak u Moskvi kako ne bi željela da Agrokor opterećuje odnose Hrvatske i Rusije te da je spremna posredovati između Sberbanke i hrvatskih institucija koje rješavaju pitanje tog koncerna.

"Ja bih voljela da to pitanje ne opterećuje međudržavne odnose Hrvatske i Rusije, jer to nije međudržavno pitanje. To je korporativno pitanje, i riječ je naravno o funkcioniranju tržišne privrede, ali okolnosti su takve", rekla je hrvatska predsjednica u izjavi novinarima na marginama rusko-hrvatskog privrednog foruma.



"Također je rekla da je glavni cilj Lex Agrokora bio osigurati stabilnost privrede i spriječiti da dođe do domino efekta.



Što se tiče uključenosti hrvatske države u to pitanje, Agrokor ostaje privatna kompanija, ona nije nacionalizirana i prema tome država ne može na sebe preuzeti odgovornost, ponovila je Grabar-Kitarović. Također je naglasila da dugovi Agrokora ni na koji način ne mogu pasti na leđa hrvatskih poreznih obveznika, javlja Hina.



"Međutim, očito je da proces mora krenuti u pravcu da se zadrži i stabilnost kompanije, s naše strane stabilnost hrvatskog gospodarstva, da se izbjegnu bilo kakve nedoumice i omogući konstruktivno sudjelovanje Sberbanke u procesu koji je pred nama", kazala je.



Ona smatra da će nakon zadnjih izvještaja revizije u Agrokoru i postupaka pravosudnih tijela u RH, u Sberbanci početi raspravljati o tome što se događa.