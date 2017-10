Govedarica: Raspustiti parlament RS, vlast želi poslušnika za revizora

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Vukota Govedarica smatra da treba raspustiti Narodnu skupštinu RS-a te raspisati prijevremene izbore.

Tvrdi da vlast u RS-u ne interesuju zakoni i Ustav RS-a i da se stoga parlament nalazi u krizi.



Stoga, navodi, predsjednik RS-a Milorad Dodik u skladu s Ustavom i uz konsultacije s predsjednikom parlamenta i premijerkom treba da donese odluku o raspuštanju Narodne skupštine, nakon čega bi se išlo u prijevremene izbore i sve bi se, kaže, završilo do Nove godine.



"Parlament se nalazi u krizi, jer većina ne poštuje propise. Pod ovakvim okolnostima ne želimo da radimo", kazao je Govedarica na konferenciji za novinare u Banjoj Luci.



Tvrdi da prijevremeni izbori nisu cilj opozicije, već vladavina prava, a da bi se to desilo izabrani predstavnici moraju da poštuju zakone.



"Kriza će se produbljivati i ne znam kako će ovaj parlament da funkcioniše. O našim budućim koracima ne bih govorio. Imamo načelan plan i harmonično funkcionišemo", ustvrdio je.



Naveo je i da Zakon o reviziji ne poznaje funkciju v.d. glavnog revizora i da je sinoć izabrani Jovo Radukić uz to i “kontroverzna ličnost, za koju se vežu afere”.



"Bile su tačne naše tvrdnje da vlast želi glavnog revizora koji će da bude njihov poslušnik. Ovo je direktna najava izbora Radukića za glavnog revizora. Jutros sam poslao pismo predsjedniku skupštinske Komisije za izbor i imenovanja Radovanu Vukoviću u kome sam ga pitao zašto opozicija nije učestvovala na sjednici komisije. Po kom propisu je Radukić predložen i ko ga je predložio", pita Govedarica.



Ponovio je da je napravljena greška što nakon afere "kupovine narodnih poslanika" 2014., opozicionari nisu preduzimali mjere koje sada preduzimaju.