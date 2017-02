Govedarica: Danas ću zatražiti da Predsjedništvo BiH zauzme stav o reviziji presude

Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica rekao je da će danas zatražiti da Predsjedništvo BiH zauzme stav o mogućoj reviziji tužbe BiH protiv Srbije, jer je to trenutno centralno političko pitanje u BiH.

Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a (Foto: Arhiv/Klix.ba)

"Pripremljen je dopis koji ću nakon dolaska u Banju Luku parafirati i uputiti članovima Predsjedništva BiH. Predsjedništvo BiH mora razmatrati mogućnost revizije tužbe BiH protiv Srbije, jer ovo pitanje uvodi BiH u veliku neizvjesnost i krizu", naveo je Govedarica.



On kaže da je "epicentar navedenog problema" u Predsjedništvu BiH.



"Nije moguće da jedan od članova Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović dovodi kompletnu državu u neustavnu poziciju. Očekujem da će predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić pitanje revizije tužbe staviti na dnevni red sjednice ove institucije, koja bi morala da riješi taj problem", dodao je Govedarica.



On je istakao da su do sada članovi Predsjedništva BiH iznosili lične stavove o reviziji tužbe.



"Mislim da bi o reviziji tužbe stav trebalo da zauzme Predsjedništvo BiH. Evidentno je da bivši agent BiH Sakib Softić nema ovlaštenja za zastupanje u reviziji, jer je taj predmet davno okončan i to Predsjedništvo BiH mora da konstatuje", rekao je Govedarica.