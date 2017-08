Članovi goraždanskog udruženja "Stari zanati" inicirali su gradnju objekta sahat-kule visine od 20 metara koji bi krasio dio same gradske jezgre na lijevoj obali Drine.

U objektu je planirana i spomen soba koja bi zajedno sa sahat- kulom predstavljala jedan od simbola grada na Drini. Bila bi to svojevrsna atrakcija koja bi privlačila turiste i u kojoj bi se prezentirale informacije o historiji Goražda pa i onima koji se bavili stari zanatima u ovom gradu.



Ideja je došla kao odgovor na činjenicu da ostaci prošlosti vremenom nestaju ili su potpuno zapušteni, smatraju zanatljije.



"Mi pokušavamo da damo doprinos našem gradu i došli smo na ideju da napravimo jednu sahat-kulu koja bi sigurno bila značajna za grad jer bi Goražde bilo prepoznatljivo po njoj. Čuli smo da gradska uprava planira rekonstrukciju trga pa bi bilo dobro da se ovaj naš projekat "uklopi" u to. Ako oni smatraju da bi sahat-kula trebala biti među zgradama i veličine nekih dva do tri metra onda ona sigurno neće imati tu funkciju. Mi predlažemo da se ova sahat-kula gradi na mjestu ispod sadašnjih taksista (ulica Alije Hodžića) gdje će biti dominantna. Tu bi bila i spomen soba Goražda koja bi dala doprinos i razvoju turizma", ističe Safet Efendić, predsjenik Udruženja "Stari zanati".



Efendić smatra da je to samo jedan u nizu načina koja bi doprinio većem boravku turista na području Goražda.



"Nemamo baš neke značajne, atraktivne objekte koje bi pokazali ljudima i zato je to veoma bitno. Ako u Sarajevo dođe 100 000 turista zašto i u Goražde ne bi došlo bar 1000? Ako hoćemo turiste u gradu moramo im onda nešto i ponuditi. Svi ljudi koji su imali priliku razgovarati o ovoj ideji mišljenja su da je dobra, neki se čak nude i da pomognu u finansiranju izgradnje", ističe Efendić.



Smatra da je sljedeći potez na gradskim vlastima da se zainteresiraju za projekat i omoguće neophodne procedure, izmjene regulacionog plana i druge aktivnosti. Što se tiče finansiranja gradnje, ističe da to ne bi trebao biti problem.



"Mi ćemo uputiti projekat prema Federalnoj turističkoj zajednici a smatram da bi uz naše udruženje nosilac aktivnosti svakako trebala biti i naša turistička zajednica i ako ponudimo kvalitetan projekat siguran sam da u fondovima postoji dovoljno novca da se on isfinansira. Ona čak ne bi puno ni koštala. Osim sahat-kule i spomen sobe ideja je da se u produžetku napravi i nekoliko dućana, da to bude jedna mala kompenzacija za onu staru čaršiju koja je nekada srušena a krasila je ovaj grad", ističe Efendić.



Podsjeća da će idejno rješenje uskoro biti predstavljeno i građanima i predstavnicima vlasti.