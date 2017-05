Drugi "Play Media Day", jednodnevni regionalni komunkacijski događaj, održan na banjalučkoj tvrđavi Kastel, okupio je brojna imena iz svijeta novinarstva, PR-a, marketinga, digitalne promocije i medijskih trendova. Neposredno prije njegovog izlaganja na panelu "Budućnost tradicionalnih medija u digitalnoj budućnosti" razgovarali smo sa Goranom Milićem, velikim novinarskim imenom, direktorom programa i vijesti na Al Jazeere Balkans.

Foto: Klix.ba

Za štampane medije je najgora perspektiva, to je jednostavno za novu generaciju kao strano tijelo, za nas stare đuturume, mi još volimo držati novine u rukama, novine tiskane ako žele opstati moraju imati golemo tržište, moraju biti umrežene, imati puno izdanja, jedan primjer koji je uspješan je Lifestyle, ali to je revijalno, to nisu političke novine, to je ovo što radi Robert Čoban, u Novom Sadu, po mom saznanju jedan od rijetkih, ako ne i jedini. Zanimljivo je to da on putuje po svijetu, ljudi misle da se on provodi, pojede on neku dobru večeru, popije čašu dobrog vina, ali on zapravo proučava šta je novo u svijetu, šta su razlike u mentalitetima i kako bi se moglo s time proći. Ja mislim da je izlaz za ova naša mala tržišta u globalizaciji, u iskoraku vani, jer ako iz tržišta ex jugoslovenskog od 20-ak miliona iskoračiš makar i u koprodukciji, makar i u djeliću, sa nekom mrežom koja ima stotine miliona, to je opet uspjeh nego da budeš najbolji samo u Banja Luci.Ni u čemu ne mogu svi uspjeti, nema pravila, kažite mi za jedan proizvod na prostoru ex Jugoslaviji, osim Elanovih skija koji jenekada bio poznat u Parizu, New Yorku ili Londonu, za koji bi se iko sa zapada vozio 200 kilometara da ga kupi, tako vam je isto i sa novinama, mi jednostavno nismo imali taj proizvod. Jedna Švicarska izvozi satove, samo satova, u većoj vrijednosti nego što je kompletan izvoz Hrvatske i BiH, a manja je od Hrvatske i BiH, odnosno tu je negdje po broju stanovnika, tako da se mora raditi ako hoćeš dobro živjeti, ako misliš da ćeš kao nekada biti novinar koji će sa svojom novinom raditi 5-6 sati, imati tri članka sedmično i živjeti dobro – to je gotovo, to je prošlo.Sa novinarstvom su vam izgledi da hranite ženu i dvoje djece, ili muža i dvoje djece, od tih studenata koji diplomiraju, otprilike je 2 posto onih koji će moći da žive život srednje klase, ukoliko se bave isključivo novinarstvom. Oni će se morati baviti i pisanjem knjiga i vlastitim izadavaštvom i marketingom, što je etički teško spojivo sa novinarstvom, ali morat će izbjeći taj sukob interesa, morat će se baviti, ako su i snimatelji na TV-u, snimanjem svadbi i raznim ponižavajućim poslovima, kao i nekim dugoročnim istraživanjima koje finansiraju stranci ili država gdje će oni moći sebi osigurati život srednje klase. Kad kažem srednje klase, mislim na četvoročlanu familiju koja raspolaže sa nekih 2.000.-2.200 maraka neto, a ako nemaju stan onda i do 2.700 maraka mjesečno.Narod bira iste lidere, isti lideri imaju iste televizije i medije i dalje se sve razvija po logici balkanskih stvari. Teško je zamisliti i u Americi, ako neko ima uticaj na "New York Times", da će reći baš me briga za taj uticaj. Naravno, kod njih je to drugačije, te novine i ti mediji traju desetljećima i finansiijski su stabilne i nezavisne, ali opet država i vlast su uvijek u stanju da ti malo zagorčaju život, npr. ako ti ne daju informacije na istu vagu kao i nekima drugima, a ti živiš od informacije, tako da mi jesmo tu za nijansu, ali ne veliku nijansu, restriktivniji, nas više svijet ocjenjuje nego što sami sebe ocjenjujemo. Ta ocjena je, kada je riječ o medijima, gotovo uvijek negativna jer oni traže da mediji dekriminaliziraju zemlje, da ih denacificiraju, da unesu mir, red, suradnju, da ukinu korupciju i misle da mediji to mogu, budući da političari neće, onda traže od medija puno i finansiraju ih, i u tom smislu nisu zadovoljni.