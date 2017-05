Glavni odbor Sindikata PPDIVUT raspravljao o situaciji u Konzumu BH

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

U Srebrenici je održana sjednica Glavnog odbora Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH, na kojoj je, između ostalog, nastavljena rasprava o novonastaloj situaciji u Konzumu d.o.o. Sarajevo.

"Konstatovano je da su od izbijanja krize u 'Agrokoru' Zagreb organi Sindikata PPDIVUT BiH blagovremeno reagovali, tražeći da se, kao jedan od socijalnih partnera, uključe u aktivnosti koje se tiču sudbine svih radnika i članova ovog sindikata, ali i sudbine svih radnika brojnih kompanija dobavljača. Nažalost, za ovakvo nešto nije bilo sluha kod menadžmenta Konzuma, tako da je Sindikat ostao usamljen i, uprkos svim manipulacijama i pritiscima, do kraja je uz radnike", kaže se u saopćenju Sindikata PPDIVUT BiH.



Također, kako se ističe, na današnjoj sjednici je konstatovano da su radnici i predstavnici kompanija dobavljača Konzuma iz BiH iskazali veliku zabrinutost za njihovu sudbinu, jer se radi o mnoštvu dobavljača i ogromnim potraživanjima.



"Posebno je ukazano na pojave manipulisanja izjavama predsjednika PPDIVUT-a Mehmeda Avdagića, koje su pogrešno objavljene u jednoj dnevnoj novini od 11. maja 2017. godine, a što su prenijeli i neki drugi mediji, da je prethodnog dana u Konzumu u Mostaru, umjesto četvorici, otkazan ugovor o radu za 400 radnika. Izjava je bila da su u Mostaru 10. maja otkaz ugovora o radu dobila četiri radnika Konzuma , a da je u sistemu Konzuma BiH od izbijanja krize, po raznim osnovama, do sada prestao radni odnos za oko 400 radnika. Novinarka je istog dana telefonski razgovarala sa predsjednikom PPDIVUT-a Mehmedom Avdagićem, koji joj je ukazao na objavljenu grubu grešku, da bi narednog dana u istoj novini objavila tekst drugog sadržaja sa faksimilom odluke o otkazu jednoj mostarskoj uposlenici Konzuma. Međutim, suprotno od očekivanog, uredništvo nije objavilo demanti i ispravku" napominje se u saopćenju Sindikata PPDIVUT BiH.



Kontastovano je da ovakvu situaciju mnogi koriste za manipulisanje i skretanje pažnje sa pravih problema i izraženo je čvrsto opredjeljenje ovog sindikata da do kraja ostane dosljedan u zaštiti interesa svih radnika Konzuma BiH, da dijele sudbinu Konzumovog kapitala u BiH, ako ga bude imao, kao i radnika u domaćim kompanijama dobavljača.



Istovremeno se "zahtijeva od menadžmenta Konzuma d.o.o. Sarajevo da realno informiše radnike o daljoj sudbini ove kompanije, jer postojeće stanje neizvjesnosti za radnike dalje je neizdrživo i kupovina je vremena".