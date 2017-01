Glavni odbor SDP-a: Dodik i Čović žele sami kreirati budućnost BiH

Glavni odbor Socijaldemokratske partije BiH (GO SDPBiH) osudio je danas "jednostrane" najave SNSD-a i HDZ-a BiH u vezi s izmjenom Izbornog zakona, kao i najave promjena strukture Ustavnog suda BiH.

"Očigledno je da Dragan Čović i Milorad Dodik imaju namjere da sami kreiraju budućnost Bosne i Hercegovine, a da pritom zaobilaze ostale političke stranke. Prema oprobanom receptu, koji smo već vidjeli na primjeru rada Centralne izborne komisije (CIK) BiH, po pitanju izbora u Stocu, Čović i Dodik žele i da u Ustavnom sudu njihova bude zadnja i na taj način blokiraju i omalovaže jednu od rijetkih autonomnih državnih institucija. Teško da se slučajnošću može nazvati iniciranje rasprave o Ustavnom sudu BiH dan nakon što je Apelaciono vijeće Suda BiH donijelo odluku kojom neutralizira jedan od segmenata nepravde koju nad nepoćudnim političkim opcijama u Stocu provodi CIKBiH", navodi se u saopćenju GO SDP-a BiH, objavljenom nakon sjednice Odbora te stranke održane danas u Sarajevu.



Glavni odbor SDP-a BiH poziva vlast na državnom nivou da što hitnije dugoročno riješi pitanje finansiranja javnih emitera.



"O kažnjavanju autonomnih državnih insitucija i simbola, možda, najzornije govori dramatična pozicija BHRT-a. Očito je da je logika jalove vlasti da se javna kritika najefikasnije neutralizira eliminisanjem javnih glasila", smatra GO SDP-a BiH.



Kritikuju SDA i njihovu koaliciju koja, kako navode, najmanje brine urušavanje državnih institucija i prava građana, naročito onih koji žive u Hercegovini.



"To potvrđuje usvajanje trase autoputa kroz Hercegovinu, gdje SDA svoje, inače, lojalne glasače 'nagrađuje' asfaltom, ali ovaj put preko njihovih imanja. Nažalost, koliko je SDA-u stalo do multietničke države, pokazuje i činjenica da značajan dio trase ide preko imanja srpskih povratnika", ističu iz SDP-a.



GO SDP-a BiH dao je podršku aktivnostima na reviziji tužbe protiv Srbije za agresiju na BiH, koje trebaju biti realizirane na "kredibilnim pretpostavkama".



"Kako je ovo proces od opšteg značaja, u njega je potrebno uključiti sve državotvorne činitelje javnog života, koji baštine ideju jedinstvene i nezavisne BiH. Postizanje pravde i utvrđivanje potpune istine predstavlja jedini ispravan način suočavanja s prošlošću, kako bi društvo moglo neopterećeno graditi budućnost BiH za sve nas", smatra GO SDP-a BiH, saopćeno je iz te stranke.