Glavni odbor Stranke demokratske akcije održao je svoju sjednicu u Sarajevu, a na njoj je donesen niz ocjena i zaključaka koje je novinarima prenio generalni sekretar SDA Halid Genjac.

Prvenstveno, Glavni odbor SDA je danas podržao Bakira Izetbegovića, smatrajući da je on "uradio sve što je mogao u nastojanju da se dostigne pravda i istina"



"Glavni odbor je ocijenio da je Međunarodni sud pravde u Hagu, putem izjave njenog predsjednika, propustio da svoju izjavu obrazloži valjanim pravnim argumentima, potpuno ignorišući svoj pravilnik, statut i dosadašnju praksu Suda. Sud je onemogućio žrtve u njihovom nastojanju da dobiju pravednu presudu", kazao je Genjac nakon sjednice Glavnog odbora.



Što se tiče izmjena Izbornog zakona, Glavni odbor SDA je ocijenio kako postoji veliki broj presusa međunarodnih sudova i sudova u BiH, u pogledu usklađivanja Izbornog zakona sa odgovarajućim konvencijam i ustavima, i da u okviru propisane zakonske procedure treba što prije osigurati izmjene Zakona sa ciljem poboljšanja izbornog procesa.



"Međutim, to se mora raditi poštujući ustavne odredbe i poštujući odluke ustavnih sudova. Pokušaj da se održavanje narednih izbora uslovi izmjenama Izbornog zakona su neprihvatljivi - izbori se mogu održati i bez izmjena, ali treba sve učiniti i pokazati političku volju da se presude implementiraju. Hronološki gledano, presuda Sejdić-Finci bila je razlog da se govori o Predsjedništvu BiH. U okviru te inicijative postavilo se rješenje pitanja Hrvata u izboru člana Predsjendištva i to je prihvaltljivo. Međutim, ne može se razgovarati o izboru članova Predsjedništva ako se u taj razgovor ne uključi provođenje presude Sejdić-Finci", objasnio je Genjac.



Kada je u pitanju podignuta optužnica protiv Asima Sarajlića, Amira Zukića, Mirsada Kukića i drugih, Glavni odbor je pozvao Sud i Tužilaštvo da objektivno nepristrasno i stručno, u skladu sa zakonom, urade svoj posao.



"Vjeurjući u presumpciju nevisnosti, Glavni odbor SDA je izrazio očekivanje da će optuženi uspjeti dokazati svoju nevinost", zaključio je Genjac.